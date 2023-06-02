大法官被提名人尤伯祥遭控教唆偽證　全律會：訪談證人必要且正當

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尤伯祥5月31日於臉書回應指出，判決書明確記載筆記本是證人開庭札記，而非教唆問答集，這是惡意捕風捉影。
全律會今天發布新聞稿表示，關於近日媒體報導律師訪談證人涉嫌教唆偽證等疑義，全律會既然以保障人權、促進司法及法律制度革新、改善律師執業環境、增進律師權益為宗旨，不容特定人士對律師品德、信譽、執業倫理與執行職務的正當行為多所貶抑，因此發布聲明。
全律會表示，目前刑事訴訟程序採卷證併送制度，被告被檢察官起訴，等於是孤身面對檢察官挾國家資源所羅列的不利事證，且檢察官可在審判外自行傳喚並訊問證人；依當事人對等原則，被告委任律師同樣有權於訴訟程序外訪談證人，因此律師於開庭前接觸並訪談證人，必要且正當。
全律會說，部分法官與檢察官對律師依法執行職務有嚴重誤解，動輒恫嚇、構陷訪談證人的律師涉嫌串證或教唆偽證，使律師不敢依法為被告蒐求證詞，無法為被告提出有利證據，將導致被告無法享有防禦權，讓審判毫無公平可言。
另一方面，台灣刑事辯護律師協會也透過臉書粉絲專頁指出，部分媒體引用悖離事實的言論，捕風捉影稱尤伯祥涉教唆證人偽證；有心人士惡意擷取判決文字，錯誤扭曲事實過程，踐踏刑事辯護價值，忽略證人訪談合法合憲。
台灣刑事辯護律師協會表示，尤伯祥為人權奮鬥、為司改發聲、為受冤的人挺身而出，眼見程序不公而堅持難行的改革道路，遇除錯機制失靈而矢志對抗顢頇司法，其風骨為憲法守護者的大法官適當人選，呼籲有心人士停止抹黑。（編輯：蕭博文）1120601