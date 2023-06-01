國外研究：職場歧視易患高血壓　恐增心臟病與中風風險

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職場歧視的定義由於個人特徵，特別是種族、性別或年齡而導致的不公平條件或不愉快的工作待遇。
嚴重職場歧視 ８年後罹患高血壓機率恐高出54%根據《美國心臟協會雜誌》（Journal of the American Heart Association）4月發表的論文顯示，研究人員分析了2004-2006年間1,246位受試者的數據。每位參與者在研究開始時沒有高血壓，大多數人不吸菸也不太飲酒。這項研究追蹤了長達8年的時間，直到2013-2014年為止。超過93%參與者是白人，52%是女性，1/3受試者不到45歲，1/3為46- 55歲，1/3大於56歲。
為了評估歧視的程度，受試者填寫調查表，寫下自己是否經歷在工作中受到不公平待遇、是否覺得在工作中比其他人更被放大鏡檢視、是否經常感到在職場中被忽視，以及工作晉升是否公平。該調查還詢問了在工作環境中有關種族、被開黃腔、取笑等頻率。
根據分析，319名參與者表示在8年調查結束時患上高血壓。經歷一般職場歧視的人，8年後罹患高血壓的機率，比起較無受到職場歧視的人高出22%；受到嚴重職場歧視的人，8年後罹患高血壓的機率更是高出54%。不過，論文作者也補充此研究有其侷限性，如大多數參與者是白人，而且研究方式屬於自我評測。
專家呼籲雇主打造無歧視職場美國心臟協會首席醫療官愛德華多桑切斯（Eduardo Sanchez）表示，該研究結果補充了美國心臟協會的研究，顯示特定工作與女性心臟健康狀況不佳有關。職場歧視包括取笑或評論等方式，越來越多的證據促使雇主認知到，工作環境應該被視為健康的重要社會決定因素，因此呼籲雇主應該努力創造一個沒有歧視的環境。
美國加州心臟研究所Cedars-Sinai Smidt預防主任瑪莎古拉蒂（Martha Gulati）表示，雖然心臟病專家開始了解歧視對心臟健康的影響，但他們並沒有受過相關的訓練來詢問患者病史。由於瑪莎治療過許多女性患者，她懂得如何向患者詢問與社會因素相關的病史，包括飲食、財務狀況或保險範圍，尤其了解患者的工作環境，以及他們是否受到歧視是至關重要的，如果能及早發現職場歧視，就能提醒患者可能潛在的健康風險。
原文出處：Workplace discrimination linked to increased risk of high blood pressure, study find
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58000
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