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蒲亭寶座不穩？俄羅斯電視台開第一槍　節目播「2024換總統」言論

▲俄羅斯總統蒲亭近期備受國內人士反對，電視台甚至撥出有反對派喊出「2024換總統」言論的節目。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭近期備受國內人士反對，電視台甚至撥出有反對派喊出「2024換總統」言論的節目。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄羅斯總統蒲亭發動入侵烏克蘭戰爭超過一年，國內因為徵兵與戰事本身而受苦難的居民不滿情緒日益高漲，近期在以嚴格審查著稱的俄羅斯電視台上，更出現了要求「2024年要選出新總統」的反克宮聲浪，英國國防部更指出，這或許是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯國家批准的電視台內首次出現呼籲更換總統，要求蒲亭下台的節目。

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俄羅斯反對派政治人物納傑丁（Boris Nadezhdin）在5月27日現身俄羅斯獨立電視台（NTV），過去這一年多來他不斷抨擊這場戰爭，但就在27日的節目上，納傑丁公開宣稱俄羅斯需要「選出一個不同的政府」以便結束與烏克蘭的故事、重建與歐洲的正常關係。

英國國防部發布情報公告指出，過去這15個月以來，俄羅斯對言論審查的嚴格程度幾乎到了自蘇聯時代以來的最高峰，不過在俄羅斯傭兵組織瓦格納的首腦普里戈津（Yevgeny Prigozhin）近日與俄國官方的齟齬後，反對派人物對於「反抗官方」的禁忌話題可能似乎有所鬆綁且被鼓勵。

報告指出，俄羅斯電視台頻道自從戰爭以來受到嚴格審查，如今卻出現不要讓蒲亭在2024年繼續擔任總統等言論，這可能是自開戰以來首度有這種聲浪的節目。

拜2020年通過的爭議性修憲公投所賜，高齡的蒲亭若在明年大選中取得連任，就能再做兩屆6年任期，以83歲的年紀掌權至2036年。

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