北約外長會議登場　秘書長史托騰柏格將訪土耳其

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史托騰柏格表示，本週稍早他曾與上月28日再度當選土耳其總統的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通話，以「強調在瑞典入盟問題上取得進展的重要性」。
土耳其3月同意芬蘭加入北約，並指控瑞典窩藏被其視為恐怖分子的好戰組織成員。
瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）說，斯德哥爾摩已履行加入北約的「所有承諾」，並敦促土耳其和匈牙利允許瑞典入盟。
比爾史特龍強調，瑞典新的反恐法今天正式生效，這是去年與安卡拉所簽署協議的最後一步，「現在是土耳其和匈牙利開始批准瑞典加入北約的時候了」。
與此同時，北約即將在約5週後在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會，成員國在主要議題上仍存在分歧，其中最主要的是基輔要求儘快加入北約。
史托騰柏格說，「我無法預料討論結果。但很顯然，所有北約盟國都同意，北約的大門是敞開的。」
烏克蘭曾承認，俄烏戰爭期間不會加入北約，但總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲北約領袖在7月峰會發出「明確訊息」，承諾一旦衝突結束，將允許基輔加入。
維爾紐斯峰會的另一個燙手山芋，就是將現有各國防衛支出不低於國內生產毛額（GDP）2%的目標予以提高。去年只有7個成員達到這個數字，盟邦一致認為，有必要將2%的目標訂為「底線而非上限」。
此外，外長會議也將討論史托騰柏格的繼任人選，這位前挪威總理自2014年任職至今。去年，因俄羅斯入侵烏克蘭，他的任期延長至今年9月。（譯者：施施/核稿：陳政一）1120601