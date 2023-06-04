型男指揮家簡文彬走入眾生　讓藝術擁抱尋常百姓家

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在簡文彬的家中，你也看不到任何一件樂器，原因是「幾十年前在歐洲念書，曾買了一台直立式鋼琴，但去德國萊茵歌劇院工作後，家裡從此沒樂器。」因為上班隨時可以練琴，所以也沒有在家擺設鋼琴的必要了。
興趣與工作都無法離開音樂
對很多人而言音樂是嗜好，在簡文彬心中則是無法分割的靈魂。一歲時的抓周儀式，他便在一堆眼花撩亂的物品中拿起鈴鼓把玩，或許因為這樣，這輩子就與音樂結下不解之緣。
而從小即顯露音樂天分的他，在福星國小音樂班就讀時，就發現自己的視奏能力超乎常人，初次看譜即能開始彈奏，「可能是我手眼神經的傳遞特別好吧」，他提到當時也沒有想太多，看同學每天練琴七、八小時，而他只花一小時就能跑去玩耍，還因此被誤會太驕傲，對此感到無奈。
簡文彬的國小時期就這樣一路主修鋼琴、副修小提琴，直到南門國中音樂班時，師從鋼琴家魏樂富，進而啟發他研讀總譜，像指揮般想像各種樂音交織的豐富層次。進入國立藝專就讀後，簡文彬每週六下午會到指揮家陳秋盛家中接受指導，還曾多次近距離看老師在北市交排練，想出國深造指揮的想法逐漸萌芽茁壯。
藝術貼近生活，而非供在神壇
退伍後，簡文彬也如願進入奧地利維也納音樂學院。歐洲擁有最完整學習指揮的系統，但啟蒙他並非在技術，「而是讓我不再把音樂神聖化！」親眼目睹歐洲人對於聽歌劇、看畫展是日常一隅，這對台灣土生的囡仔無疑是種文化衝擊。更訝異藝術竟被賦予社交功能，而非供於廟堂之上。隨處可見一小群人在劇院包場，中場休息就在一旁小酌談天說地。
反觀台灣的民眾，多半認為表演藝術晦澀難懂，或覺得票價不斐卻被關在室內靜坐；而天秤另一端的藝術資深愛好者，有些則散發出生人勿近的姿態，認為不懂藝術就不要來欣賞。
讓衛武營成為眾人的藝術中心
簡文彬訴說自己最大的目標，就是讓衛武營成為「眾人的藝術中心」。目前走進劇院買票看表演的消費者，遠少於造訪衛武營的人潮。從開幕到現在，今年預計累積的造訪人次將達到一千萬人，「但我們希望把這些人，全部轉化成進來看表演的觀眾。」
距離藝術最遠的民眾，是衛武營最想靠近的族群，也是最難取悅的客人。簡文彬有點頭痛地表示，一種米養百樣人、需求有千樣姿態，盡可能提供多元的展演活動讓大家選擇。
每年衛武營有一天全館免費開放，讓人能遊逛在四大廳院欣賞表演；每月也有一次邀請專業的舞蹈家，教民眾感受身體韻律。「我還在公共空間擺了一台鋼琴，隨時想要彈，就能上去彈。」面對親子族群，也有邀請老師來說故事、玩繪本、親子劇場甚至親子一起DIY，讓孩子從小就能夠享受到多元的藝文體驗。此外，衛武營也不忘弱勢的視、聽障族群，提供口述影像與手語解說等友善服務，讓每一個人都能感受現場演出的震撼。
去年，衛武營擴大成立新學習推廣部門，把原本分散的推廣任務重新集結，深廣並重，讓藝文推廣計畫持續推進。為了吸引各種不同族群，衛武營積極發想各樣企劃，如「衛武營小時光」，找來流行樂手、落語家、脫口秀演員、喜劇YouTuber到劇院演出，「這場合完全是年輕人的天下，甚至有二十歲以下的青少年。」
但簡文彬也觀察到極端的藝術資深愛好者，看了幾分鐘就受不了離開。他坦言藝術非常主觀，一千人坐在封閉的空間，每人欣賞演出都會產生不同反應，「所以我特別想強調包容性，如資深戲迷對於資淺戲迷尊重，或群體欣賞藝術的劇場禮儀。」
簡文彬也心念著把藝術帶出衛武營，讓表演在戶外遍地開花。如「波麗露在高雄」讓獨立舞者們與左營高中舞蹈班，在高雄38個行政區輪番起舞，在人潮聚集之處，如廟口、車站、碼頭...等地，打破演出者與觀眾之間的屏障，以人們日常生活場域、人文地景等公共空間為舞台婆娑起舞，迎面感受現代舞的魅力。
好的管理者就像交響樂團指揮
今年9月，簡文彬接手衛武營藝術總監一職將滿5周年，一路見證團隊從最初只有幾位籌備人員，成長至上百人規模。「昨天才統計正職員工就有214人，還不包括實習生與外部合作單位。」
管理學大師彼得杜拉克曾譬喻，管理者就像交響樂團的指揮，同時身兼兩種身分的簡文彬不諱言，舞台上的指揮經驗，的確可以躍遷到舞台下，兩者都關注團隊的協調性，差異在於樂團人數頂多一百人出頭，而企業組織人數沒上限，管理者很難事必躬親，直接溝通，需要懂得授權、尊重專業。
即便肩負藝術總監大任，簡文彬也不願放棄指揮，重要演出仍親自披掛上陣。「要成為一個好的指揮，最基本的素養，就是對得起自己在做的事！」簡文彬以略帶嚴肅地口吻說著，曾看過大師級指揮不用心準備，上台三分鐘後，交響樂團就決定自行詮釋，讓台上指揮只能尷尬追趕。「只準備70分就膽敢站上指揮台，那簡直是浪費大家的生命。」
他笑說當然也曾經歷青澀懵懂，不懂指揮的真意。念藝專五年級人生初次登台，只照著SOP稀哩呼嚕完成演出。第一次真正滿意的成果，發生在維也納音樂學院畢業前夕，到法國參加國際指揮大賽，「我開始能掌握跟樂團的溝通，而且感受到現場樂手對我動作的反應。」最終也獲得第二名佳績。
跟著樂音進入心流狀態
厲害的指揮，其實能夠「用眼睛聽」、「用耳朵看」，看到樂譜心中就會浮現聲音，聽見旋律時馬上能分析音符如何譜寫。在舞台上，甚至還能擁有讀懂團員的超能力。指揮大師卡拉揚就曾說，彷彿能進入樂手的腦袋，感受到對方的呼吸頻率。其實簡文彬每次指揮，也會進入心流狀態，「你能感覺今天歌手這一小節的氣不太順，可能就要讓弦樂拉慢一點。」
簡文彬認為指揮最後的決勝點在「意志力」！具有能帶領團員，共同貫徹對樂曲想像的目標，但前提先要能在日常不斷自我專精。他認為自己是幸運兒，找到熱愛工作，老天也給予相應的天賦，才能在競爭激烈的世界舞台，有底氣堅持屹立。「從學生時代，我就一直對音樂有著強烈的好奇心，這個動機從未因時間而減少抹滅。」那不光只是技巧的磨練，而是能點燃心中獲取知識的強烈渴望。
引領南方藝文風潮，洗滌悸動的心靈
34歲時成為國家交響樂團音樂總監，44歲成為歐洲第一位獲聘終生駐院指揮的亞洲人，簡文彬心中始終惦記祖父臨終前的話，有能力就要「服務社會、報效國家」。2018年他放棄德國萊茵歌劇院穩定的終生職，人生下半場再次冒險，只為了在台灣土壤多澆灌一點藝術養分。
台灣長年的北重南輕發展，同樣映射在南台灣的藝術環境。相較於台北兩廳院、台中歌劇院，衛武營擁有全台規模最大文化設施，扮演帶動島嶼南方的文化引擎，也是最接地氣的藝術中心。
「希望衛武營就像是自動洗車機。」簡文彬語出驚人，乍聽之下讓人忍不住懷疑自己的耳朵，他接著解釋，「車子開進自動洗車機，出來後會變乾淨；而人走進衛武營，出來之後就會開始喜歡藝術。」讀國小時一度把清道夫當成未來志願的簡文彬，似乎從小就對「淨化」這件事帶有某種嚮往，不同的是，當年那個一心掄起掃把淨化環境的小男孩，如今正透過各種不同形式的表演藝術，洗滌喧囂塵世浮躁的眼與心。