台美貿易倡議華府簽署首批協定！經濟部成立臺美中小企業諮詢會
「臺美21世紀貿易倡議」首批協定簽署，包括雙方中小企業合作。為落實臺美中小企業合作能符合產業界需求，經濟部中小企業處成立「臺美中小企業諮詢會」，建立政府及產業界制度化的溝通機制，將蒐集企業赴美經商關切議題，作為推動臺美中小企業合作參考。
記者孫唯容／綜合報導
臺美中小企業諮詢會將針對臺美中小企業合作與發展策略、經商面臨挑戰，提供諮詢建議；同時也將借重產業及公協會經驗及網絡，提供中小企業協助。諮詢會成員除政府相關單位外，將邀集對美合作有實績之中小企業、熟稔美國事務之公協會法人、對美經貿專家等。
未來臺美雙方將透過資源互通、議題互助以及企業互動等三大面向進行合作：
一、資源互通：雙方將建置專屬網頁，整合赴美經商所需資訊，使雙方業者經商更順利；另推動育成中心、加速器等機構之合作。
二、議題互助：雙方將促進婦女及新創企業參與，交流資訊和成功案例，協助中小企業適應不斷變化的市場條件。
三、企業互動：雙方將透過「中小企業對話」定期交流機制，邀請臺美官方代表及民間企業共同參與，促進彼此合作商機。
經濟部指出，透過臺美中小企業諮詢會的成立，經濟部中小企業處將廣納各界建言，攜手民間共同提升臺美經貿合作實質效益，協助中小企業拓展美國市場，共創商機。