籃球／三聯盟「台灣大賽」能克服困難推動嗎？張樹人拋出可能形式

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而其中最受矚目的，則是聯盟合併議題，籃協稱要在適當時間邀教育部體育署、SBL、PLG、T1聯盟與球隊共同商討，看未來3聯盟是要合併，還是加入更多跨聯盟對抗、甚至是舉辦「台灣大賽」的可能。
事實上關於「台灣大賽」的議題，在T1聯盟成立之初，會長錢薇娟就曾在媒體茶敘上拋出來過，當時只是一個概念性的議題，後者也坦言有一些技術上的細節要去突破，但她直言自己認為「一定能成」，也是她對聯盟未來的一個期許。
由於3聯盟賽制不同，若要舉辦跨聯盟比賽，勢必是必須屈就於某一方，這方面的爭議似乎難以彌平，也是要舉辦「台灣大賽」的主要困難點。不過張樹人提出一個有意思的構想，就是或許可以參照MLB世界大賽的方式去進行混合賽制的系列賽。
「就像國聯或美聯、或是日職的央聯和洋聯那樣，交流之後是打一個系列賽，若是3戰2勝或7戰4勝，那雙方都會有機會打對方的賽制，類似這種做法。」當然三聯盟在實力和規則上的差異，很難做到完全公平競爭，但張樹人認為這種比賽，應該重在交流，球員和球團之間有一些切磋機會，怎麼樣去促成的細節反而不是那麼重要。
至於整合方面，他則說「我們對於有助於台灣籃球的事都樂觀其成」，也對於籃協的努力給予肯定，「三聯盟的存在若要進行合併，肯定需要一個中央單位去做協調，我們並不認為籃協此舉是不恰當的。只是說，若有更多溝通會更好。像今年要一起舉辦新人測試會和之前就有的跨聯盟交流賽，都是很好的方式。」他說，3個聯盟制度不同、各自的發展也不一定相同，因此合併前，可能需要先有一些合作。另外就是要顧及球隊在經營層面上的努力，不該抹滅他們的付出。