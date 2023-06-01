MLB／大谷翔平轟不停！自爆：「連界外球也看得很清楚！」

籃球／三聯盟「台灣大賽」能克服困難推動嗎？張樹人拋出可能形式

▲近期三聯盟整併和交流的議題又被拋出，T1聯盟祕書長張樹人也給出「台灣大賽」可能舉辦的形式。（圖／黃建霖攝）
▲近期三聯盟整併和交流的議題又被拋出，T1聯盟祕書長張樹人也給出「台灣大賽」可能舉辦的形式。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

台灣籃球聯盟整併的議題近期引發很多的討論，籃協在5月底的聲明稿中，表明要邀3聯盟開會討論接下來的方向，看是要合併還是要進行更多的交流。其中舉辦「台灣大賽」是一個由來已久的發想，如今是否可能成真？T1聯盟祕書長張樹人也給出一個可能的方向。

我是廣告 請繼續往下閱讀
籃協在日前的聲明稿中表示，為避免惡性競爭和資源重複亂象，將首度辦理SBL/PLG/T1 3個聯盟新人聯合選秀測試賽，邀請3聯盟所有球隊一起參與，並且提出未來跨聯盟邀請賽要邀請國外職業球隊的願景。

而其中最受矚目的，則是聯盟合併議題，籃協稱要在適當時間邀教育部體育署、SBL、PLG、T1聯盟與球隊共同商討，看未來3聯盟是要合併，還是加入更多跨聯盟對抗、甚至是舉辦「台灣大賽」的可能。

事實上關於「台灣大賽」的議題，在T1聯盟成立之初，會長錢薇娟就曾在媒體茶敘上拋出來過，當時只是一個概念性的議題，後者也坦言有一些技術上的細節要去突破，但她直言自己認為「一定能成」，也是她對聯盟未來的一個期許。

由於3聯盟賽制不同，若要舉辦跨聯盟比賽，勢必是必須屈就於某一方，這方面的爭議似乎難以彌平，也是要舉辦「台灣大賽」的主要困難點。不過張樹人提出一個有意思的構想，就是或許可以參照MLB世界大賽的方式去進行混合賽制的系列賽。

「就像國聯或美聯、或是日職的央聯和洋聯那樣，交流之後是打一個系列賽，若是3戰2勝或7戰4勝，那雙方都會有機會打對方的賽制，類似這種做法。」當然三聯盟在實力和規則上的差異，很難做到完全公平競爭，但張樹人認為這種比賽，應該重在交流，球員和球團之間有一些切磋機會，怎麼樣去促成的細節反而不是那麼重要。

至於整合方面，他則說「我們對於有助於台灣籃球的事都樂觀其成」，也對於籃協的努力給予肯定，「三聯盟的存在若要進行合併，肯定需要一個中央單位去做協調，我們並不認為籃協此舉是不恰當的。只是說，若有更多溝通會更好。像今年要一起舉辦新人測試會和之前就有的跨聯盟交流賽，都是很好的方式。」他說，3個聯盟制度不同、各自的發展也不一定相同，因此合併前，可能需要先有一些合作。另外就是要顧及球隊在經營層面上的努力，不該抹滅他們的付出。

T1／法國不來台打世界盃熱身賽　但8月仍有機會看到這些NBA球星

T1／海神傾向續留兩主力洋將　主控布銳克曼確定續約、下季將回歸

影音／從黃萬隆手中接過獎項　林韋翰：他教了我防守觀念和態度

T1／冠軍和MVP都收入囊中　阿巴西：這是我打球以來最開心的一年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀