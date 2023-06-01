Meta「用戶隱私權管理」又惹議！美FTC告上法院重啟法律戰
臉書母公司Meta日前先是被歐盟重罰12億歐元，現在美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）又向聯邦地方法院提起Meta對用戶隱私權保護不當的控告，而Meta也反駁稱指控不實，一場關於「隱私權」的法律攻防戰再度於美國法院上演。
國際中心楊智傑／綜合報導
Meta因違反法院裁決，將歐盟用戶資訊與數據傳送至美國，遭歐盟處以12億歐元的巨額罰款，而在5月美國聯邦貿易委員會也同樣盯上這家跨國數位平台。拜登政府認為，川普執政時期FTC與Meta簽署的和解條款，並無助於規範Meta改善隱私權侵害疑慮，因此向聯邦地方法院提出修改條款並要求懲處Meta對用戶隱私權保護不當。
美國聯邦貿易委員會在今年指出，例如Meta推出的「Messenger Kids」雖推銷稱能讓家長掌握小孩通訊的對象，但未成年用戶隱私仍有被不法使用的嫌疑，因此要求 Meta 於今年8月3日之前回應。
對此，Meta也在今（1）日反駁，稱FTC的指控不符合事實，並向法院提出告訴。發言人露絲（Dina El-Kassaby Luce）表示，2019年簽署條款後，Meta投入大量經費升級相關設備，積極改善用戶隱私權保護，並稱拜登政府的作法顯然是打算「再度發起隱私權法律大戰」，而FTC無權超越法院權責下達懲處命令。