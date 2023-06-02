接連升息救通膨！歐元區CPI出現下跌 歐洲央行總裁仍稱持續升息
歐元區通膨率先前持續上漲，不過最新數據顯示德國、法國的消費者物價指數（CPI）漲幅在5月出現放緩跡象。分析師認為，這顯示歐洲央行（ECB）連續七次升息的循環有望接近尾聲。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《金融時報》與《法新社》最新報導，今年5月歐元區兩大經濟體德國、法國CPI年增6.3%及6%，較分析師預期的6.8%及6.4%來得低，而其他歐元區國家也出現相同情況，西班牙通膨率甚至降至兩年來新低，這反映出居高不下的食物成本與能源價格通膨出現減緩。
歐洲央行副行長德金多斯（Luis De Guindos）指出，通膨降幅比分析師預期得還快，是一大好消息，「但我們還有一些路要走」；ING銀行首席經濟學家布惹斯基（Carsten Brzeski）也表示，即使通膨率下降，但還不是歐元區鬆一口氣的時候，因為歐洲央行並不想重複先前低估通膨的錯誤，未來可能還有更激進的作為。
國際貨幣基金組織（IMF）則指出，儘管歐洲央行一連串升息動作減緩了通膨，但經濟衰退的歐元區仍需要強勁的經濟成長力道，否則未來數月仍得持續面臨俄烏戰爭帶來的經濟衝擊。
歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）則表示，就算歐元區通膨數據下降，但「數字還是太高」，歐洲央行將繼續升息，但步伐將會放緩。