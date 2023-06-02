TikTok沒說實話！《富比世》揭露：創作者敏感資料存在中國
美國《富比世》雜誌近日揭露，中國知名短片分享平台、抖音國際版TikTok，其實有大量關於歐美創作者的敏感資料，是被儲存於中國的伺服器，變相打臉TikTok行政總裁周受資3月在美國國會聽證時的說法。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《富比世》報導，TikTok多個跨部門紀錄顯示，過去幾年，數以千計的歐美TikTok創作者和公司用戶，向TikTok提供各種財務資料，以便賺取流量收入，但TikTok卻是用母公司「字節跳動」（ByteDance）的資料庫處理後續，並將上述資料存放在中國的伺服器，當地員工也可閱讀並使用。
今年稍早在美國國會作證時，周受資曾聲稱，美國用戶的資料是存在「中國境外」的伺服器，如維吉尼亞州和新加坡。對此，TikTok發言人豪瑞克（Alex Haurek）僅透過聲明表示，仍對周受資的證詞充滿信心。
截至發稿時間為止，字節跳動和TikTok都沒有回應外媒置評的請求，也未回覆究竟有多少員工可以接觸到創作者的財務資料、這些員工所在的位置、是否有人在未經授權下取得這些資料等問題。
美國前白宮和中央情報局國家安全律師，布萊恩坎寧安（Bryan Cunningham）表示，即使TikTok不是中國企業的子公司，但若上述情況為事實，也是相當令人擔憂的資安事故。由於地緣政治因素，TikTok或字節跳動的中國員工，可能訪問美國用戶和企業敏感財務資料一事，在美國加強監管的背景下，或許會帶來不少問題。