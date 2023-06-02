台中5億高中生墜樓亡！配偶哥哥驚傳「案發前一天」曾請假到現場
台中18歲5億賴姓高中生，日前與經手家中房產的夏姓地政士助理，於5月4日前往戶政事務所登記同性結婚，卻在2個小時後於夏男住處墜樓身亡，賴母心碎控謀財害命，並向台中地院遞狀，主張賴與夏婚姻無效，而檢方列夏男殺人罪被告，日前已命30萬元交保；最新消息，據《自由時報》報導，有知情人士爆料，夏男的哥哥在案發前一天向公司請假後，帶著女友到案發現場10樓，直到晚間12時才離開，讓案情更顯離奇。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，賴姓高中生陸續獲贈父親總市值為5億的30筆房地產，並經由夏姓代書與其兒子夏姓地政士助理協助處理，雙方在5月4日當天，夏姓地政士助理先到男高中生家，以要討論房產規劃為由，約男高中生出門，而後還在超商和北屯區戶政事務所內各找1名路人，聽信夏男聲稱婚姻遭親友反對，基於支持同婚立場而簽字證婚，不料，才登記過2小時，賴姓高中生就在夏男家中墜樓，經送醫宣告不治。
全案疑點重重，賴母質疑死因不單純，並指出兒子生前只與夏男見面過2次，談的都是處理房產的問題，且事前根本不知兩人要登記結婚，而且兒子不久前還因為暗戀女同學，到輔導室接受輔導，怎麼可能這樣就同性結婚，因此指控夏姓地政士父子涉嫌謀財害命，向台中地檢署提告殺人罪，檢方裁定夏男以30萬元交保候傳；此外，賴母律師許哲維近日也向台中地院具狀提告，主張賴生與夏姓男子的婚姻無效，主因為兩人的證婚人，為路上隨機找的路人，同時也沒有在場見證，甚至還傳出，夏男原先試圖以3千元代價，找大樓樓館當證人幫忙簽名。
不過，近日又有知情民眾爆料，夏男的哥哥在案發前一天，和公司請假，懷疑是否跟案情有關，據指出，5月3日當天，夏男哥哥曾帶女友到案發大樓10樓，停留到晚上近12點才離去，不過隔天便未再到大樓，不確定是否和此案相關。