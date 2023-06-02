大咖女歌手是假面甜心？被爆霸凌助理又詛咒粉絲 身分呼之欲出
又有藝人被爆料人設翻車！資深記者賈斯定近日在節目上揭露一位「假面甜心」女歌手，透露4項身分線索，長相甜美可愛、楚楚可憐；拍了幾部戲打開知名度，而後從配角躍上女主角；之後到中國大陸發展；出包後逃回台灣，該女歌手不僅霸凌女助理，私下還咒罵粉絲：「最好撞死你們！」
記者楊穎軒／綜合報導
賈斯定表示，這位女歌手個性驕縱，不把助理當人看，規定大陸助理身上要揹3、4個水壺，每個水壺的水溫不一樣，因應女歌手不同需求必須及時提供正確的水壺溫度，要是拿錯，她就會當場大發雷霆，另女歌手自認助理其貌不揚、長得不討喜，警告對方沒事不要進入她的視野範圍，但一有需求，助理要立刻出現在自己身邊。
該女歌手後來在對岸發生一些事情，當時完全沒有人出面幫她說話，女歌手便回到台灣，就此消失在大陸演藝圈，更離譜的是，女歌手當年在台灣發展，面對大批粉絲興奮地包圍保母車、拍打玻璃，女歌手向窗外的粉絲回以燦爛笑容，熱情地打招呼，口中卻重複說：「最好撞死你們這些死歌迷！」
賈斯定說，貼身助理實在看不下去女歌手的惡毒行徑，才對外爆料，現場來賓各個聽得目瞪口呆，群起譁然：「不會吧！太瞎了！」主持人吳姍儒（Sandy）也直呼：「好可怕！」
※【NOWnews 今日新聞
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