六四34週年　美議員提案譴責中共持續打壓人權

我是廣告 請繼續往下閱讀
決議案指出，1989年6月3日至4日，在中共領導人令下，解放軍派出軍隊與坦克車至北京及鄰近區域，對和平示威者掃射，造成數千人傷亡。北京之後對此事件進行言論審查，阻止外界公開悼念受害者，甚至騷擾、拘禁或逮捕呼籲公布完整傷亡及遭拘捕人數的人士。
即便在六四事件多年後，決議案表示，北京持續並加大對人權與基本自由的打壓，包括在香港、新疆與西藏。
決議案呼籲中共，停止對六四事件進行言論審查，接受聯合國人權高專進行完整獨立調查，並允許流亡海外六四參與者，得在不會面臨報復風險下返回中國。
決議案同時呼籲港府及相關北京當局，尊重港人的人身權利與自由，以及香港法治體系的獨立性，並依據中英聯合聲明與基本法下的「一國兩制」安排，恢復香港獨立民選代表。
金映玉透過新聞稿表示，她永遠不會忘記那些在天安門廣場，起身對抗壓迫政權軍隊的勇敢學生；30多年後，美國透過支持仍受中共壓迫的愛好自由人們，來悼念並緬懷當年受害者的遺產。
她說：「這項決議案向外界傳達團結訊號，美國會持續在世界舞台上作為自由、希望及機會的燈塔。」
眾議院決議案不會遞交總統簽署，故不具法律效力，但卻是國會態度立場的重要表達。（編輯：張芷瑄）1120602