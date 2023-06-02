台中接連2火警！大甲+豐原住宅凌晨起火 2童受困、8人預防性送醫
今（2）日凌晨，台中市大甲區與豐原區接連傳出住宅火警，台中市消防局1時27分獲報，大甲區黎明路1處住宅發生火警，出動15輛、救護車2輛，消防人員44名前往搶救，屋內9歲男童與12歲女童受困，所幸消防員成功救援，2人均意識清楚送往光田醫院；不料，豐原區中正路1處商店，在凌晨3時15分傳出火警，警消到場後，立刻協助6人脫困後預防性送醫，兩起事故詳細起火原因尚待進一步調查。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，大甲區黎明路住宅為3層RC建築物，9歲男童與12歲女童於2樓受困，台中市消防局獲報後，立即派遣第五大隊、幼獅分隊、大甲分隊、外埔分隊、后里分隊及大安分隊等6個單位，共出動消防車15輛、救護車2輛，消防人員44名前往搶救，經人員立即架設雙節梯，協助2名孩童脫困後，給予非再呼吸型面罩，並送往大甲光田醫院，幸均無生命危險，火勢則在1時51分控制、2時03分撲滅，燃燒面積約5平方公尺，延燒隔壁建築物騎樓地雜物及2輛機車，面積約8平方公尺，財物損失待查。
同晚3時15分，豐原區中正路1處商店也傳出火警，消防局立即派遣消防車8輛、救護車1輛、警備車5輛，消防人員共38名前往馳援，現場為5層樓RC結構建物，2樓廚房起火燃燒，消防員立刻協助6人脫困後進行預防性送醫，6人均無生命危險，而火勢也立即在3時37分獲得控制、3時43分撲滅，燃燒面積10平方公尺，兩起火警起火原因，現正由火調人員調查釐清中。