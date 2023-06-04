蔡依林8個小祕密公開！寫歌為同志發聲　螢幕初吻竟是給她

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡依林這3個字是出道後才有的名字，一直被她沿用至今沒有改過。而蔡依林的原名是蔡宜凌，之後陸續改名蔡宜翎和蔡依翎。
2. 興趣變專業，翻糖蛋糕、指甲彩繪都難不倒她
除了在音樂界貴為天后之外，蔡依林在興趣上也鑽研成精，熱愛指甲彩繪的她，曾推出過個人美甲品牌，甚至還開過美甲店！翻糖蛋糕也是蔡依林的興趣之一，鑽研多年並開設工作室，還曾以「瑪麗蓮夢露」的造型蛋糕，勇奪英國糖藝工藝的最高殿堂「英國國際蛋糕比賽」Decorative exhibit （裝飾組）金牌。
3. 愛犬除了「屋虎」還多了一隻「社長」
喜愛蔡依林的人都知道，她有一隻比熊犬「屋虎」，時常分享她與愛犬的日常，2020年她又再養了一隻比熊犬「社長」，還替他們開設IG公開帳號，目前有5萬多人追蹤，分享遛狗的日常、愛犬的萌照，受到大家關注，只要有「媽媽」蔡依林出現的合照，都會獲得比平常更高的讚數。
4. 多次支持多元成家，為同志發聲
蔡依林曾說過「並非因為自己是名人而為同志發聲，只是跟隨自己的心，做該做的事。」蔡依林的歌曲〈迷幻 Fantasy〉、〈不一樣又怎樣〉、〈玫瑰少年〉就是為LGBT（泛指男、女同性戀者、雙性戀者、跨性別者）發聲，希望透過歌曲讓大家理解婚姻平權，還有性別多元的重要性。
5. 螢幕初吻獻給林心如
蔡依林在歌曲〈不一樣又怎樣〉MV中，Jolin和林心如飾演劇中戀人的年輕時期，兩人不僅披上白色婚紗演出結婚戲碼，Jolin更獻出螢幕初吻，以行動支持多元成家。林心如得知Jolin是螢幕初吻，還笑說：「聽說奪走人家的第一次都要包紅包，那我是不是要包給妳個大紅包」。
6. 怪癖晚上11點一定要躺床
蔡依林分享自己最大的怪癖，就是晚上11點前一定要躺在床上，「如果家裡有朋友的話，我就會在10點半自動消失，開始刷牙洗臉之類的」，她深知晚上11點至凌晨2點間是肌膚的黃金修護期，所以盡量都會在12點前睡著，保持天后的美麗肌膚。
7. 獲得金曲獎年度歌曲最多次數的歌手
蔡依林在金曲獎屢屢創下紀錄，至今獲得7座金曲獎獎項，除了最佳華語女歌手、年度專輯、最佳專輯、觀眾票選最受歡迎女歌手之外，她是獲得歷年來「年度歌曲」最多次的歌手，分別是2007年的〈今天妳要嫁給我〉、2013年的〈大藝術家〉及2019年的〈玫瑰少年〉。
8.除了翻糖蛋糕，連書法也難不倒她
蔡依林2017年曾秀出珍藏寶藏，是她小學時候寫的書法作品，雪白宣紙上寫的是杜甫的《絕句》，筆劃十分整齊，蔡依林也表示，這是小學比賽拿到佳作的作品，意外的是爸媽竟保留到現在，讓她每次看到都會害羞，讓網友直呼「真的是大藝術家」。