廉航好康「全航線機票899元起」開搶！高雄旅展現場購票再9折
2023高雄市旅行公會國際旅展今日起至6月5日在高雄展覽館展開，比照日前剛結束的「台北國際觀光博覽會」（TTE）規格，台灣虎航亦於此次針對南部人推出全線機票促銷「單程未稅899元起」優惠活動，並同步於官網推出線上旅展，今日上午10:00起至2023年6月5日晚間23:59止。若是民眾於旅展現場購票，有機會再享9折。
記者葉盛耀/綜合報導
目前台灣虎航從高雄出發共有7條航線，成田、大阪、名古屋、福岡皆是單程1799元起、金浦1999元起、峴港1799元起、澳門則僅899元起，以上皆是單程未稅價，可搶購優惠期間為即日起至2024年3月30日。另外，之前於「台北國際觀光博覽會」（TTE）造成排隊人潮的送機票活動，同樣於高雄旅展推出。每日有三個時段，只要於旅展現場追蹤台灣虎航官方IG帳號，並分享貼文至個人限動並tag指定文字，就可參加遊戲有機會抽中共12張「台灣虎航指定航點來回機票」、日本王子大飯店指定住宿券、Joytel日本3GB網卡，或只送不賣的台灣虎航限量紀念商品等好禮。
酷航則推出暑期快閃優惠價，今日為最後1天，於酷航官網、酷航手機APP及合作通路同步開搶，最低的「台北-新加坡」單程最低只要2878元起，可下訂優惠日7月6日至8月31日；「台北-首爾」機票3041元起，可預訂7月17日至9月30日；「台北-東京」機票4438元起，可預訂7月17日至8月31日；「台北-札幌」機票4783元起，可預訂7月23日至9月30日。以上皆為為單程含稅價。