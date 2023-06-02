麵包包抗癌造假！挑「癌王」胰臟癌編故事 醫：怎能不翻車
抗癌鬥士一夜變詐騙集團！健身網紅「麵包包」3年前自稱罹患胰臟癌第4期，健身抗癌的形象吸引上萬粉絲，孰料正能量人設一夜翻車，已離婚的老公證實都是造假，網友也挖出掉髮、抗癌門診、鼻血照都是網路盜圖。連醫師許書華也瞠目結舌，在粉專直言挑了「癌王」胰臟癌來編故事，怎麼可能不翻車。
記者黃韻文/綜合報導
醫師許書華在粉專《許書華醫師 陪妳寫日記》表示，有網紅謊稱自己3年前罹患胰臟癌第4期，後續以正向健身抗癌成功的形象，騙了網友不少眼淚。「對此我認真感到瞠目結舌，居然連生病罹癌這般大事也能拿來編故事造人設，網路世界的『成名15分鐘』能令人如此瘋魔。」
許書華提到，該名網紅還挑了連蘋果創辦人賈伯斯都不敵的癌王「胰臟癌」來編故事，「老實說這編輯難度超高」，許書華解釋，由於胰臟癌的預後不佳，且胰臟癌早期大部分都沒症狀，近6成患者初次確診就已經是末期。胰臟癌轉移後，病人須接受化療治療，平均存活期僅約1年，5 年存活率為3%。「如果本質是天大謊言，怎麼可能不翻車？」
除了賈伯斯，死於「癌王」胰臟癌的名人，還有藝人巴戈、知名男高音帕華洛帝、名體育主播傅達仁、政治人物李應元。由於胰臟癌惡性度大、死亡率高，患者平均僅能存活3到6個月，因此才被稱為「癌王」。
馬偕紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師章振旺過去曾提醒，若出現胃口變差、體重減輕、腹脹、背痛、黃疸等5大症狀，就有可能是胰臟癌前兆，要及早就醫檢查。