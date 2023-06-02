聰明報稅／綜所稅近656萬件完成申報　忘了報3步驟補稅免遭罰

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同時，綜所稅總自繳稅額也有新台幣3026.61億元（含最低稅負申報稅額48.62億元）較上年度2286.17億元，增加740.44億元。在減除退稅金額586.23億元後的稅收淨額2440.38億元，較上年度1749.30億元，增加691.08億元，成長39.51%。財政部初步分析，結算申報件數略為增加，稅收淨額增加推估是因為111年度薪資所得及股利所得增加所致。
可是忘了報稅的人怎麼辦？財政部表示，逾期申報的人，只要在未經檢舉或經稽徵機關調查前 自動補報繳 並加計息，可免予處罰，而且補報綜所稅3步驟就可完成。
至於如何補報綜所稅，財政部說明，首先，要到戶籍地國稅局辦理人工申報，而且僅限申請本人資料（非申報戶全員）；再來至代收稅款金融機構（郵局不代收）現金繳納，最後「申報書」併同「繳款書證明聯」及「相關證明文件」送（寄）至戶籍地國稅局，如不便前往，可就近任一國稅局查調所得後，再將相關文件郵寄至戶籍地國稅局。
財政部也提醒，若是本人親辦，記得攜帶身分證正本，委託代辦則要帶委託人身分證本或影本（切與正本相符）及印章、委託書，還有受託人身分證正本。如有新增扣除額，要檢附相關證明文件，如有退稅，要提供金融機構帳戶資料。此外，自原繳納期限屆滿（112年5年31）的次日起至補繳日止，依112年1月1郵日政儲金1年期定期儲金固定利率1.475%，按日加計利息。
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