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解封瘋遊日！日本4月外國旅客住宿破千萬大關　「這2因素」成推手

▲日本觀光廳公布4月住宿統計資料，顯示在國內住宿的外國遊客達到1038萬人。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本觀光廳公布4月住宿統計資料，顯示在國內住宿的外國遊客達到1038萬人。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情解封，各國邊境與觀光政策開放，全球旅遊市場逐漸復甦，其中日本是不少外國遊客的在解封後的旅遊首選。日本觀光廳5月31日公布4月住宿統計資料，顯示在國內住宿的外國遊客達到1038萬人，是2022年同期的19.5倍，也是自2020年1月爆發新冠疫情後，首次突破千萬大關。

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根據《共同社》報導，4月在日本旅遊住宿的外國旅客達到1038萬人次，是自2020年1月以來首次突破千萬大關，即使是全年訪日遊客人數創下新高的2019年，單月旅日遊客突破千萬人次也僅有3次，航班增加和日圓貶值帶來的效益，為遊日旅客起了重要推動作用。

旅館和飯店等4月客房入住率為55.6%，較去年同期增加12.2個百分點，但與2019年相比低了9.4個百分點。

另外，日本觀光廳還公布3月住宿統計數據，日本旅客和外國旅客共達5068萬人，也是繼2019年10月以來首次超過5000萬。除了山口縣以外，46個都道府縣3月住宿總人數均超過去年同期，其中「旅客增加幅度」最大的是大阪，增幅達到92.9%（404萬人），隨後依次是沖繩87.9%（250萬人）、東京87.8%（785萬人）、德島75.9%（23萬人）、鳥取74.2%（21萬人）。

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