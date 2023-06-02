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健身網紅麵包包抗癌造假！前任疑「孟喬森症候群」：裝病求關注

▲抗癌網紅「麵包包」坦承病照全是偷來的，前男友甚至認為她可能是「孟喬森症候群」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲抗癌網紅「麵包包」坦承病照全是偷來的，前男友甚至認為她可能是「孟喬森症候群」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

自稱罹患胰臟癌第4期的健身網紅「麵包包」，昨（1）晚發文坦承病照全是偷來的，讓上萬名粉絲錯愕不已。前男友認為麵包包可能罹患「孟喬森症候群」。而「孟喬森症候群」曾在知名YouTuber老高的「超超超超罕見的四種人」裡面提到，甚至被歸類成「人為疾病」。究竟這是什麼疾病，是心理還是腦袋生病？《NOWnews今日新聞》整理「孟喬森症候群」報你知。

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📍「孟喬森症候群」是什麼？
是指假裝有病來博取同情的心理疾病，另有「求醫癖、住院癖」等俗名。患病者不斷向周圍的人明示暗示自己生病，但經診斷後都會發現，患者其實並沒有生病。此外，病患對於疾病非常熟悉，當需要吃藥、打針、住院動手術都會顯得非常興奮、愉悅，最嚴重的甚至會傷害自己，來讓症狀更符合自己所描述的疾病。

📍哪些人容易有「孟喬森症候群」？
具體的病因還不清楚，但生理和心理方面的問題都會對該病的形成有所影響，希望獲得關注。曾經有過長期疾病史，或曾經在被人照顧中體會到幸福感，以及經常被忽視的兒童都更容易。根據研究，罹患「孟喬森症候群」的人常見於20到40歲之間的女性；以及30到50歲的未婚男性。

▲醫院、生病、死亡、過世、住院、醫生、醫師、死亡證明、診斷書（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲根據研究曾經有過長期疾病史、在被人照顧中體會到幸福感、以及經常被忽視的兒童都更容易得到「孟喬森症候群」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
📍「孟喬森症候群」的由來？
此疾病得名於德國的一位男爵，閔希豪森男爵虛構了許多自己的冒險故事，如在月球上漫步等。1951年，一篇發表在英國著名醫學雜誌《柳葉刀》上的文章，第一次以孟喬森症候群的名義命名這種症狀。

📍「代理型」孟喬森症候群
孟喬森症候群是自己假裝生病求關注，而「代理型孟喬森症候群」則是指，照顧者透過加工被照護者的病情，來吸引別人同情。通常發生在媽媽的角色，被照護者大多是小孩。

影集《惡行》就是一部與「代理型孟喬森症候群」有關真實事件改編的劇情。代理型孟喬森症最有名的例子，就是英國一位被稱為死亡天使的兒科護士貝弗麗·艾里特，在工作期間，向病童注射導致心臟停止跳動的氯化鉀和造成低血糖的胰島素。

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