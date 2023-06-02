健身網紅麵包包抗癌造假！前任疑「孟喬森症候群」：裝病求關注

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是指假裝有病來博取同情的心理疾病，另有「求醫癖、住院癖」等俗名。患病者不斷向周圍的人明示暗示自己生病，但經診斷後都會發現，患者其實並沒有生病。此外，病患對於疾病非常熟悉，當需要吃藥、打針、住院動手術都會顯得非常興奮、愉悅，最嚴重的甚至會傷害自己，來讓症狀更符合自己所描述的疾病。
📍哪些人容易有「孟喬森症候群」？
具體的病因還不清楚，但生理和心理方面的問題都會對該病的形成有所影響，希望獲得關注。曾經有過長期疾病史，或曾經在被人照顧中體會到幸福感，以及經常被忽視的兒童都更容易。根據研究，罹患「孟喬森症候群」的人常見於20到40歲之間的女性；以及30到50歲的未婚男性。
📍「孟喬森症候群」的由來？
此疾病得名於德國的一位男爵，閔希豪森男爵虛構了許多自己的冒險故事，如在月球上漫步等。1951年，一篇發表在英國著名醫學雜誌《柳葉刀》上的文章，第一次以孟喬森症候群的名義命名這種症狀。
📍「代理型」孟喬森症候群
孟喬森症候群是自己假裝生病求關注，而「代理型孟喬森症候群」則是指，照顧者透過加工被照護者的病情，來吸引別人同情。通常發生在媽媽的角色，被照護者大多是小孩。
影集《惡行》就是一部與「代理型孟喬森症候群」有關真實事件改編的劇情。代理型孟喬森症最有名的例子，就是英國一位被稱為死亡天使的兒科護士貝弗麗·艾里特，在工作期間，向病童注射導致心臟停止跳動的氯化鉀和造成低血糖的胰島素。