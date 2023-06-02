分手超愛吃回頭草！最容易復合星座出爐　雙魚才排第7名

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被公認個性最火爆的牡羊座，其實隱藏著坦率天真的心。牡羊座做事積極有熱情，同樣反應在感情上，面對喜歡的人大多會主動示好，不過因為急性子與心直口快，吵架時可能會說出絕情的話，在感情中容易傷害到另一半。
想要挽回愛面子的牡羊座、成功復合，說清楚兩人之間的問題更重要，「在對方還有喜歡的感覺的時候挽回是機率最高的」、「牡羊很傲嬌，如果對方心裡有你的話，會自己聯絡的」。
🟡第2名：處女座
細心、注意細節的處女座，平時性格可能讓人感覺一絲不苟，在感情上也理性看待，一旦陷入戀愛就會放下防備，因為處女座的完美主義，對於愛情也會投入大量時間與精神。
處女座對待感情十分謹慎，不會輕易表達，但會因爲念舊而被挽回，答應與前任復合。「心容易軟又念舊，蠻容易復合的，但前提是沒有撕破臉」。
🟡第3名：天蠍座
神秘高冷的天蠍座，在感情中最在意的事就是忠誠和專一，與天蠍談戀愛讓人無法抗拒，不少前任是天蠍座的網友表示，天蠍給戀人的偏愛、被需要感，在分手後依然難忘。
雖然天蠍敢愛敢恨，但其實天蠍並非鐵石心腸，對於復合採取開放態度。「只要心中還有你，天蠍也是個感情執著的人」。
🟡第4名：獅子座
重感情的獅子座對戀愛抱有憧憬，渴望浪漫的關係，在感情中喜歡擔任領導地位，需要得到伴侶的認可和讚美，雖然有時會傾向自我中心，但慷慨、大方、氣場強大的特質也會吸引到很多人。
自尊心強、傲嬌的獅子座，其實只要順著他們的脾氣，談復合時掌握訣竅，講求體面的獅子座通常都會接受，「聽過一部分的獅子說，如果斷聯了一段時間，看到彼此成長、成熟了，其實還是有機會」。
🟡第5名：金牛座
天生內建固執屬性的金牛座，在生活或戀愛中講求按部就班，通常不太會被身邊的事物改變自己想法，重視安定和忠實的金牛也較不會輕易放棄一段感情，一旦認定價值觀相符的人，會全心認真負責。
分手後想挽回金牛座，實際行動很重要，必須讓對方看到改變。「金牛座很好挽回，只要你夠認真夠真誠拿出你的勇氣」。
🟡第6名：雙子座
思維靈敏、好奇心無止盡的雙子座，通常異性緣非常好，不論是當朋友或發展戀人關係都有一套拿捏方式。不過善變的性格讓雙子座容易對感情搖擺不定，想要挽回雙子座只要蛻變自己，喜愛新鮮感的雙子就會重新愛上你。
🟡第7名：雙魚座
個性浪漫、心軟的雙魚座，甚至被說是12星座中最戀愛腦的星座，經常陷入自己的幻想，一場浪漫的約會或細心舉動，很容易就牽走雙魚座的心。如果分手了，其實也很可能被對方的甜言蜜語挽回，對於前任總是留有復合的空間。
🟡第8名：天秤座
天生多情、溫柔，與誰都可以成為朋友的天秤座，社交能力大多不錯。不過因為事事要求平衡，在維持關係時心靈也容易感到寂寞，不懂得如何拒絕、優柔寡斷的性格，是天秤座可能回到前任身邊的原因。
🟡第9名：摩羯座
務實、理智派的摩羯座其實不算容易吃回頭草的類型，不過因為喜歡對未來有規劃，保守的摩羯也很容易對「畫大餅」的前任心軟，只要給摩羯座有思考和充滿責任的態度，注重傳統價值的摩羯座就會重新回到舊愛懷抱。
🟡第10名：巨蟹座
喜歡照顧人、重視家庭情感的巨蟹座，對身邊的人都十分關心，願意為自己的親友和家人付出心力，通常巨蟹座在感情裡也會比較溫柔體貼，承擔照顧、包容另一半的責任，如果給足巨蟹座安全感，也比較能建立長久的感情關係。