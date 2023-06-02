台鐵員工疑遭「重擊後腦」吐血亡 涉嫌行兇男子見警情急跳樓骨折
台鐵南部工程處一名62歲洪姓員工，1日晚間11時許在左營機務分段站內被發現倒血泊中，經送醫搶救後仍宣告不治，鐵路警察局懷疑遭人兇殺，立即展開調查，調閱監視後鎖定一名林姓40歲男子疑涉案，並前往仁武區逮人，沒想到涉嫌犯案男子見警方來到，一時情急便從5樓跳下骨折卡在建物中，消防局獲報後，派遣人車到場協助脫困，並進行戒護送醫。
記者林莞茜／綜合報導
據鐵路警察局高雄分局初步調查，死者洪姓員工任職台鐵局左營機務分段，本應昨日下午5點下班，但到了晚間11點仍未他回家，家屬聯絡不上，因此報案並請同事查看，沒想到警方到場，見洪男倒臥血泊中，滿臉傷且後腦杓疑遭到重擊，當場已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。
對此，鐵路警察調閱監視影器，鎖定死者的林姓同事涉有重嫌，今（2）天上午前往仁武區追捕，林男拒不開門，隨後便從5樓跳下逃亡，沒想到卻當場卡在2樓建築物間受傷，因此大聲呼叫，消防員到場協助脫困，疑有骨折情形，已在戒護下送醫救治，但面對警方詢問，他否認行兇。
鐵路警察局高雄分局表示，死者後腦杓有重傷，研判為致命傷，經調閱監視器，發現案發地點進入需兩道關卡，且都有保全，因此研判為熟人或同事所為，而疑似涉案的林姓同事，和死者在同一個場域工作但不同部門，工作地點約差距30公尺，是否為林姓男同事所為，以及動機為何，都還有待警方進一步偵查釐清。