漢堡王「出包」！超殺79元套餐優惠　16款買一送一加碼外送懶人包

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「畢業狂歡優惠券」即日起至7月31日爽吃12款「買一送一」，包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！其中雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。
📌超狂！個人套餐79元起 5款「百元有找」套餐
「畢業狂歡優惠券」裡個人獨享的漢堡套餐，下殺79元起實在超便宜，「雙起司牛肉堡＋小辣薯球＋中可」只要79元，而且「百元有找」的個人套餐就有5款，莫札瑞拉起司烤牛堡、西部小華堡、花生培根牛肉堡，搭配雞塊、薯球及飲料才99元；「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋小薯＋中可」超澎湃也只要99元！
📌6月8日一日限定！4款3倍厚安格斯牛肉堡「買一送一」
漢堡王自澳洲進口的特選安格斯牛肉，堪稱速食界最厚的安格斯牛肉排，具備一般牛肉三倍厚高度， 大火炙燒出美味。6月8日一日限定，黑醬安格斯牛肉堡/勁濃安格斯牛肉堡/安格斯厚切牛肉堡/花生安格斯牛肉堡，4款安格斯牛肉堡「買一送一」，還「不限同口味」，太大方了吧。
📌漢堡王出包！端午節x百事可樂「包粽零錢包」
漢堡王今年端午節將漢堡紙換上粽葉造型變成「重磅肉粽」，還聯名百事可樂打造「包粽零錢包」，6月13日起臨櫃點餐或官網點購重磅套餐（附餐為小份薯條與中杯百事可樂），還可以加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」，數量有限售完為止。
📌Uber Eats端午加碼漢堡王外送優惠
漢堡王也聯合 Uber Eats端午加碼優惠送到家，6月21日起，「端午重磅餐牛牛雙人組合餐」8折優惠只要399元，還可加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」，每訂單限購1個，限量10,000個，數量稀有售完為止；「花生安格斯牛肉堡餐」7折優惠價只要151元，隱藏優惠必須吃爆。
📌必勝客優惠代碼「23831」：2比薩＋3烤雞＋大可樂才498元
街口會員獨享必勝客限定優惠，即日起至7月31日，至「必勝客」使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔）即享優惠， 「芝心好友端午節快樂」套餐，可享2個9吋鬆厚比薩（限定410元以下口味）＋3塊BBQ厚燒醬烤腿排＋1.25L可樂，而且其中一個比薩還可免費升級「芝心餅皮」，只要特價498元。
提醒大家，線上點餐需至必勝客官網「優惠券專區」，輸入優惠代碼「23831」就能訂購；不適用外送，優惠不得同時併用喔。