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AI熱潮！百度與騰訊齊布局　A股供應鏈也百花齊放

▲全球因為NVIDIA帶起AI熱潮，美股與台股科技類股跟著水漲船高，在中國也因為百度、騰訊都在布局，相關A股供應鏈也百花齊放。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）
▲全球因為NVIDIA帶起AI熱潮，美股與台股科技類股跟著水漲船高，在中國也因為百度、騰訊都在布局，相關A股供應鏈也百花齊放。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

近期全球因為NVIDIA帶起AI熱潮，科技類股跟著水漲船高，投信業者指出，提到科技產業投資，往往會想到台股或美股，事實上，A股的AI概念股近期也是漲勢凌厲，且不少中國重量級企業都紛紛跨入AI領域，包括百度、騰訊已在生成式人工智慧（AIGC）領域有所布局，而AI上中下游的硬體、演算、應用商機在中國更是百花齊放。

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PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，隨著NVIDIA開發者大會（GTC）和微軟遊戲開發者大會（GDC）相繼召開，AIGC顛覆傳統遊戲開發，塑造全新遊戲體驗，提高用戶付費頻率以及實現潛在增收，目前中國的遊戲產業已率先運用AIGC來提升玩家體驗，進而擴大市佔與獲利。

許智洋進一步解釋，AIGC不僅能有效降低成本，更可以大幅提升遊戲的內容豐富度、強化交互性，並深入滲透進遊戲開發各環節，在遊戲資產生成上，AIGC能達到內容更新優化、遊戲運營、管理等各領域的應用，並逐步實現降本增效。

許智洋說明，目前能夠實現遊戲中語音、圖像、文字等多種資訊的智慧識別與處理的多模態AIGC應用正在快速進步，帶動遊戲在玩法、劇情的自由度和多樣性出現顯著提升，從而為玩家提供更多選擇和挑戰，有利於提高用戶的付費頻次和付費深度。

除了遊戲之外，包括AI硬體、雲端算力、伺服器、演算法等，都將在A股市場遍地開花，許智洋表示，考量AI應用的持續擴大和活躍用戶數的大幅提升，長線來看，推理型AI加速晶片和伺服器的高成長趨勢不變，預計未來兩年的時間，訓練型和推理型AI加速晶片的市場規模，將分別成長至72億美元和168億美元，而所對應伺服器的市場規模則分別可達149億美元和348億美元。

許智洋認為，目前A股除了有疫後釋放超額消費的消費類股成長動能，再加上這波全球AI類股強彈趨勢，有利於加速帶動陸股脫離震盪打底區間，轉而重回成長軌道，建議投資人透過分批布局方式，優先持有大型龍頭股陸股資產，搭上未來的成長行情。




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