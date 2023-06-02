因應印太戰略放大國家安全　中國外交出現轉變

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無論是中國今年國防預算成長7.2%，是5年來的次高，遠高於公共預算、教科預算及國內生產毛額（GDP）年增率；或是最近結束了實行20年的「退耕還林」政策、改為砍樹復耕，據分析目的是「牢牢把握糧食安全主動權」。其他還包括：越來越多外籍人士遭控為「間諜」、官方想方設法要提升科技自立等，都是中國緊抓「安全」與「發展」的表現。
再看外交層面。今年3月，伊朗與沙烏地阿拉伯在北京宣布復交，在國際間造成不小震動。扮演推手角色的中國同時間又派特使在以色列、巴勒斯坦間穿梭，表示要推動解決以巴問題。
至於眾所關注的俄烏戰爭，習近平也終於在3月份訪問俄羅斯後，4月26日首次與烏克蘭總統澤倫斯基通話，並表示將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國。
旅美中國專家鄧聿文先前對德國之聲（DW）分析，中國在2月下旬發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」以及「全球安全倡議概念文件」，「試圖號召全球反美和疑美的國家，帶領它們構建一個新的全球安全秩序」；中國外交已明顯轉變，更積極用實力去主動建構全球秩序，和美國分庭抗禮。
當然，主動出擊未必都能有好的結果。面對美國主導美日澳印「四方安全會談」（QUAD）、作為安全支撐的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），中國不甘示弱，去年中國與索羅門群島簽署安全協議，5月時任外交部長的王毅出訪南太平洋島國，與美國爭奪在南太的影響力，但勝負未定，已激起澳洲等國警惕。
對於中國如何應對美國印太戰略的問題，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副院長葉海林2022年發表在「印度洋經濟體研究」的文章提出過幾個建議。
首先，在戰略和外交領域，他建議「進行基於實力運用原則的分化瓦解工作」。第2，在安全領域，軍事和非軍事手段並用，並且向美國明確為了國家統一、領土完整等核心利益「不惜一戰的底線」。第3，在科技領域，做好高科技合作徹底斷絕的準備。
第4，在經濟領域，深化既有的開放性地區合作架構，積極推動區域全面經濟夥伴協定（RCEP）落實和升級，積極推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等。第5，在對外傳播領域，主動傳遞中國主張、澄清中國立場。
葉海林指出，當前和今後一段時間，「意識形態鬥爭將成為中美博弈的焦點」，要在國際傳播平台上就疫情、種族矛盾、海外戰爭罪行等問題嚴厲批評美國及其盟友。
印太戰略是一個成長變化中的戰略，中國手中工具有限，只能力求突圍。目前看來，中國官方的應對與上述原則相去不遠。（編輯：馮昭）1120602