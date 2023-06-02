女星「7歲兒子過世」搬家 她不帶走任何玩具：我又跨過一座大山
39歲南韓女星成賢珠（성현주）曾演出KBS連續劇《成均館緋聞》，2011年與大6歲企業家結婚，婚後3年生下兒子書厚（서후），沒想到造化弄人，7歲愛子2020年聖誕夜因疾病去世，近日她與丈夫決定搬家，且不帶走兒子任何一樣玩具。
記者楊穎軒／綜合報導
成賢珠年初上節目分享，2018年她與藝人好友計畫出國旅遊，出門當天早上帶著書厚去超市買他喜歡的玩具，並說「媽媽會很快就回來」，沒料到這是母子倆最後一次見面，一下飛機，她發現手機一堆未接訊息，丈夫說兒子突然身體不舒服，要她趕快回家，成賢珠當下癱坐在機場地上，腦袋一片空白，完全不知所措，星友立刻幫忙買機票讓她返國。
趕到醫院後，成賢珠看見書厚躺在加護病房，無法接受幾小時前兒子還健健康康，現在卻不省人事，急忙問醫生要讓書厚睡到什麼時候，可不可以先讓他先醒來，才被告知愛子可能永遠無法甦醒，且只剩幾天壽命，成賢珠說到這邊忍不住哽咽。
成賢珠表示，書厚5歲時就被檢查出有先天疾病，但之前沒有這麼嚴重，兒子最後在爸媽的陪伴下力抗病魔，直到2020年聖誕夜離世，年僅7歲，夫妻倆保護愛子的隱私，決定不公開書厚確切死因，希望外界可以理解。
書厚離開2年後，成賢珠出版散文《你的問候》，紀錄與兒子相處的點滴，收益全捐給兒童醫院，這段期間成賢珠在IG透露買蛋糕幫書厚過兒童節、陸續整理兒子遺物，打算和丈夫搬家，「我們決定不把他（書厚）一直收集的玩具箱帶到他的新家。就這樣，今天又跨過了一座大山，精神飽滿的勇往直前吧！」