批前國策顧問黃承國具「黑道」背景　蘇煥智遭起訴

台灣維新黨召集人蘇煥智去年選舉期間，因公開批評總統蔡英文重用的前國策顧問黃承國具「黑道」背景，黃還干涉警察人事，遭黃提告妨害名譽。台北地檢署偵辦後，認為蘇煥智是為了參選台北市長增加曝光與宣傳，惡意貶損黃承國名譽，今（2）日依加重誹謗罪起訴蘇煥智。
記者潘千詩／台北報導
去（2022）年選舉期間，蘇煥智因多次提到黃承國當台北市黨部主委，注定民進黨在台北市很難選上，總統聘黃當國策顧問，更是讓民進黨黑金化的關鍵；另又公開質疑，黃承國父親的告別式上，有很多民代去參拜，也有很多高階警官在旁陪他摺紙蓮花等，被黃承國控告涉嫌妨害名譽。
檢方偵辦期間，蘇煥智供稱，是某名現任立委告知他此事，還有另名前立委也跟他提到此事，但他要保密不能提供姓名。
檢方認為，蘇煥智不僅未能提出任何證據資料以示其有相當理由確認所述內容為真實，也沒有任何查證行為，即發表這些言論，難認是出於善意；黃承國父親於2020年2月過世，距離蘇煥智發表言論已達2年之久，蘇卻選擇在參選台北市長期間刻意發表該言論，佐以黑金、貪腐等聳動、敏感言論獲取聲量、關注度，其目的顯然是為了他選市長增加宣傳與曝光度，並審酌他本身具有法律專業知識、發言時影響力、言論內容真實性存疑、未盡查證義務、發言後高度宣傳利益，認定蘇煥智的言論惡意貶損黃承國名譽與社會價值。