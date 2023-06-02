內幕／藍高層早料到會有換侯陰謀論　內部民調侯友宜從未落第三

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黨內人士指出，黨主席朱立倫早在近期的一場黨內會議中就斷言，這場選舉一定會出現侯友宜民調第三以及換侯的言論，因此，輔選人士對此早就預備，當美麗島民調出現後，黨高層並不驚訝，也不擔心。
據了解，從黨內民調來看，侯從未落入第三名，都維持在第二、支持度約25%左右，民進黨的賴清德則是30至35%之間，而民眾黨主席柯文哲20%左右。
黨內人士認為，從現階段的民調分析，侯友宜最有成長的空間，賴清德一直維持在30-35%，無論其他對手的支持度消長，賴清德的支持度都沒有太多變化，可見成長有限，而柯文哲的20%差不多就是天花板，也不容易有上漲空間。
另名輔選人士稱，在藍、綠、白三腳督的選情下，對手一定會把國民黨打到第三，試圖將國民黨邊緣化，白才有機可乘，因此才會有很多人將此次總統選舉跟九合一選戰時的新竹市、台北市的情況相比擬，但侯友宜絕對不會是林耕仁第二，總統大選的選戰應該以台北市的選戰模式相比才比較貼近現況。
該人士稱，這一次的總統大選勢必是「黃珊珊現象」，而非「高虹安現象」，侯友宜雖然口才不算非常好，也不是魅力型領袖，但侯友宜有一個重要的特質，就是不會說錯話，只要穩健的一步一步走，提出好的政見，相信情況就會有所逆轉。
侯友宜陣營近期在政見方面與國民黨智庫配合良好，由侯陣營、前副市長謝政達與智庫執行長柯志恩對接，由智庫提供各領域政見的相關意見；在行程方面，侯陣營也安排侯友宜在平日下班後陸續拜會黨內大老，陸續與前總統馬英九、前行政院長江宜樺等人會面，週末則安排中南部行程，彌補過去少在中南部走動的劣勢。