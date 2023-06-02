巷仔內／《人選之人》真實版上演輿論炸鍋！民進黨善後成效待觀察

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當年這起國會性騷案爆發時，也是該名H男離職已經一段時間後，受害人才敢一一對外說出自己的不幸遭遇。接著，資深媒體人周玉蔻也公開爆料，一名閣員也有酒後性騷擾的記錄，她曾被那名閣員酒後性騷2次以上，且過去也曾在扁政府時代反映過這名男閣員性騷擾的不當行為，但沒人理她。
女性一向是職場的弱勢，在政壇更是如此，即使台灣已經選出一位女總統，但多數閣員、立委，甚至黨務主管，都還是男性為主，加上大家對性平觀念的匱乏，每次只要有性騷案出現，被害人投訴時，常都會先被問，「是誤會吧」、「會不會是你想太多」、「他人很好啦只是熱情了一點」、「光憑你這樣講很難當證據啊」，於是性騷案投訴後往往都不了了之，被害人要不就自己離開這圈子，要不就是默默吞下，以免造成太多「圈內人」的困擾，以免被其他人覺得是自己難搞，故意找碴、破壞團隊氣氛。
正是這樣的鄉愿態度，才讓性騷擾案層出不窮。我們不是兇手，但如果我們選擇漠視、冷處理，我們一樣是共犯的一份子，就像當時負責督導的民進黨副秘書長林飛帆、後來接任副祕書長的許嘉恬，當上主管後竟也是選擇大事化小，因為「家醜不可外揚」，一不小心被當作敵營的攻擊焦點，壞了選情，更是得不償失。
還好，現在大家對於《人選之人》女主角翁文方的台詞朗朗上口，「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉。」大家知道不能再檢討被害者，不論是加害者或是包庇者，一樣都要檢討究責。當然，最重要的還是需要有更多勇敢的女生站出來，揭發這些醜聞，才不會再有下一個無辜女性受害。
許嘉恬請辭，但不代表事件就此結束。民進黨說會繼續調查，要怎麼調查？盡速調查需要多久？「輝哥」呢？也是調查對象嗎？會送辦嗎？會全面清查過去曾有多少案子被吃案嗎？大家都在等著看，標榜進步價值的民進黨，後續會怎麼處理。當然，其他政黨也別只是想見獵心喜，不如先自清，一起揪出「狼選之人」，還給女生一個可以安心上班、充分獲得尊重的工作環境。