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全家霜淇淋攜手Xpark！「嗨嗨蘇打」夢幻開賣　買就送聯名小物

▲全家霜淇淋跨界聯名Xpark水族館，嗨嗨蘇打新口味夢幻上市。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋跨界聯名Xpark水族館，嗨嗨蘇打新口味夢幻上市。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

太「嗨」了！全家霜淇淋夏日重磅出擊，攜手Xpark水族館打造最意想不到的全新跨界聯名，以藍色海洋風為概念，結合日本夏季傳統飲品「冰淇淋汽水」，於6/5起推出「嗨嗨蘇打」霜淇淋，更推出買霜淇淋免費送Xpark獨家限量聯名貼紙，原價49元單支，隨滿跨店取6月7日前5支168。

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全家攜手Xpark聯名推霜淇淋新口味「嗨嗨蘇打」，將日本夏日祭典中傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水風味霜淇淋，添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感，品嚐起來清爽不膩口；綜合口味則推薦搭配小農牛奶霜淇淋，與「嗨嗨蘇打」完美融合，滑順濃香再提升。

▲全家霜淇淋跨界聯名Xpark水族館，嗨嗨蘇打新口味夢幻上市。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋跨界聯名Xpark水族館，嗨嗨蘇打新口味夢幻上市。（圖／記者鍾怡婷攝）
即日起至6月10日前，新品嚐鮮價45元（原價49元），5日至7日隨買跨店取，5支優惠168元，可兌換至12月25日。「全家」更聯手同樣具有日本DNA的Xpark，與其日本首席插畫家合作，運用海洋元素量身打造限量聯名霜淇淋紙杯與紙套。

6月5日起凡購買Xpark聯名霜淇淋，即可免費獲得為獨家設計聯名貼紙，限量20萬張，超可愛必收！會員購買霜淇淋即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中Xpark水族館門票4人同行組（市值約2200元，共25名）或Xpark AR周邊大禮包（市值約1,800元，共5名）。

▲全家霜淇淋「嗨嗨蘇打霜」口味夢幻上市，買就送Xpark獨家限量貼紙。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋「嗨嗨蘇打霜」口味夢幻上市，買就送Xpark獨家限量貼紙。（圖／記者鍾怡婷攝）

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