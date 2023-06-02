MixerBox ChatAI 比ChatGPT還好用！聊天、網頁瀏覽一次打包

率先開發首款中文化ChatGPT的《MixerBox ChatAI》，導入了ChatGPT模型，使用的上的便利性和ChatGPT並無差異，且全中文化的操作介面，大大減少語言的障礙，根據官方表示，一推出就登上台灣 App Store 總榜冠軍，三個期間持續名列排行榜前三，也是台灣團隊開發 AI 聊天 App 第一。此外，透過MixerBox台灣團隊的開發功力，讓《MixerBox ChatAI》更加強大，4項獨家功能甚至連ChatGPT都還沒有。 我是廣告 請繼續往下閱讀 📍整合 GPT-3.5 、GPT-4 兩大模型：《MixerBox ChatAI》整合 GPT-3.5 和 GPT-4 兩大 AI 模型，根據用戶的提問，在速度、或是回應的精準度上都能更讓人滿意。📍3 大擴充功能：MixerBox 團隊為了突破目前多數 AI 聊天機器人僅在網頁版才能使用擴充功能的限制，獨家開發在手機 App 版本，就能結合 ChatGPT 與上網、查詢天氣、閱讀即時新聞等 3 大擴充功能，讓用戶可以更方便地透過一個手機 App 即可滿足多種需求。📍獨家整合 Siri：獨家整合 Siri 語音助理，下載 ChatAI 瀏覽器就可以讓 Siri 變身為具備 ChatGPT 等級的智慧語音助理。可以透過語音進行查詢、規劃旅行、聊天互動也可以。📍繁體中文介面：MixerBox ChatAI 為全繁體中文介面，操作簡單更加直觀，可以很輕易地上手，同時支援在地繁體中文客服，隨時準備解決疑問和困惑。▲一張圖表，看懂《MixerBox ChatAI》和OpenAI 的ChatGPT差別在哪裡。（圖／官方提供）MixerBox新聞整合ChatGPT 全球首創「魔法棒」秒出摘要、翻譯LINE免費中文化ChatGPT來了！加「MixerBox ChatAI」好友直接開聊大升級！首款Siri+ChatGPT瀏覽器 MixerBox ChatAI上線MixerBox啟動「Podcast贊助計劃」！免費砸重金養大頻道