黨工遭性騷案　陳其邁：民進黨要深入檢討、改進

民進黨一名女性前黨工控訴遭到合作廠商性騷擾，當時民進黨卻沒有立即給予協助，引發輿論炸鍋，對此，高雄市長陳其邁今（2）日指出，這件事情民進黨也要深入檢討、改進，做得不好的地方也應該要深切的向人民道歉，至於被問到是否認識涉嫌性騷的導演輝哥嗎？陳其邁則說他不認識。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁上午出席光寶科技高雄聯合營運中心二期工程開工動土典禮被問到性騷擾事件，陳其邁表示，建立一個性別友善的職場是非常重要的事情，他也嚴厲譴責涉及到性騷擾事件任何的加害人，這個都是非常不應該的事情，這件事情民進黨也要深入檢討、改進，做得不好的地方也應該要深切的向人民道歉。
陳其邁也認為，在整個制度上也希望說能夠建立一個更完整，不管是在管理、通報、輔導等等機制，能夠落實性別友善的職場的改善，當然更重要的不僅不應該去檢討勇於出面的受害人，而應該是要給予他們鼓勵，來支持他們，所以也應該要有一個完整的支持的計畫，來鼓勵有更多人願意站出來，能夠讓我們的職場更加友善，所以希望民進黨在處理這件事情的時候，能夠得到深切的檢討跟改善，來回應人民對民進黨的期待跟信任。
※【NOWnews 今日新聞
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