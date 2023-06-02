曾與強尼戴普合作！《神鬼奇航》男星剛引退 突肺炎病逝享壽77歲
美國資深演員塞爾吉奧卡爾德龍（Sergio Calderón）於1970年出道，闖蕩好萊塢50多年，可以說是電影界巨擘，於去年宣布引退。他曾與強尼戴普一起出演《神鬼奇航3：世界的盡頭》，以及與威爾史密斯合演《MIB星際戰警》，在影壇具有舉足輕重的地位，沒想到卻在近日傳出因肺炎病逝消息，享壽77歲。
記者吳雨婕/綜合報導
據外媒報導，塞爾吉奧於去年宣布引退，卻於近來傳出噩耗，塞爾吉奧方的代表透露他於當地時間5月31日，在洛杉磯的一家醫院因肺炎病逝，他是在家人的陪伴下離世，一代電影界巨擘就此殞落，讓各界都感傷不已。
塞爾吉奧的女兒Johanna Calderón-Dakin悲痛表示，「你不知道他是一個多麼偉大的父親！」透露爸爸這一生只專心做2件事情，一個是當演員，另一個就是當父親。塞爾吉奧的演員兒子Patrick Calderón則是發文提到：「飛吧我的國王、我的光芒、我的石頭、我最好的朋友、最好的爸爸、最好的爺爺、我的力量、我的靈感......和我的導師。」
塞爾吉奧卡爾德龍出生於墨西哥，出道前是英文老師，後來憑著演出《The Bridge in the Jungle》（獵鱷者），在電影界走紅。他在《加勒比海盜：世界的盡頭》中則是飾演反派海盜領主，戲路都很不同，而只要是他演出，都能賦予角色新的生命力。