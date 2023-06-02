前黨工批柯文哲沒資格談性平！民眾黨：性騷事件性平會立即處置
民進黨一名女性前黨工在臉書發文指控，遭合作廠商導演性騷擾，時任民進黨婦女部主任許嘉恬當時未妥善處理。民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨日跳出來聲援，但遭前黨工鍾棠芝在臉書上質疑「自己黨有先做好嗎？」遭外界質疑民眾黨譴責民進黨性平醜聞，但自身也遭「回力鏢」。對此，民眾黨今（2）日強調，性騷事件性平會立即處置，不像民進黨拖了9個月才處置。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨發言人盧冠妃表示，與民進黨不同之處，民眾黨第一時間性平會有介入調查，兩位當事人都離職，之後有進入程序，並進行和解，民進黨則是壓了9個月當事人爆料之後才爆發出來，賴清德1月接任民進黨主席強調打黑金等議題，在象徵民主進步的民進黨發生性騷事件，民眾自有公評。
至於希不希望前黨工刪文？盧冠妃表示，前黨工指出事後有很多網軍在網路上煽風點火，當時PO文是希望大家不要舊事重提，所以就沒有再評論的必要。
針對網紅「四叉貓」（劉宇）爆料有常上媒體鏡頭的女幕僚也遭性騷，盧冠妃表示，對於側翼不指名道姓的發言不予評論。
※【NOWnews 今日新聞
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