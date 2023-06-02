新住民異國美食競賽　印尼「索多湯」獲佳績

嘉義縣新港新住民協會在5月28日於古民社區活動中心舉辦「我們都是一『嘉』人之異國料理交流賽」活動，現場有來自越南、印尼及中國的15組新住民參賽，透過料理手藝進行多元文化交流，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站特別派員參加，並宣導將於6月30日截止的「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，深化新住民服務的公私部門協力合作關係。
記者賴正琳／綜合報導
來自中國福建的林秋蕙特地準備充滿家鄉味的「閩侯客家臘肉」參賽，採用台灣國產豬肉製作臘肉，加上大火快炒，鹹香色亮、非常下飯，深獲評審好評。同樣來自福建的劉建華則是利用有台灣國寶魚之稱的吳郭魚料理「福建麻辣烤魚」，菜餚麻辣鮮香，成功征服評審的味蕾；另一組來自印尼的穆雅妮及陳慧玲準備印尼國民美食「索多湯」(Soto Ayam)，透過搗碎多種香料進行拌炒，並加入薑黃，色香味豐富的「索多湯」，可以搭配飯或麵，或是直接做成泡飯、湯麵，吃法相當多樣，讓現場初次品嘗的民眾驚艷不已。
嘉義縣服務站主任林炳煌表示，移民署持續推廣多元文化，新港新住民協會這次辦理異國料理交流賽，提供文化交流平台，讓新住民可以結合母國文化與台灣在地精神，將家鄉風味融入台灣本地食材，展現出多元融合的文化與創意，以美食搭起文化交流的友誼橋樑，共同促進多元文化與在地產業發展。另外，移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，期間符合專案資格的「自行到案」者，免收容、繳最低逾期罰鍰新台幣2,000元，且不管制禁止入國期間，專案即將在6月30日截止，呼籲民眾鼓勵逾期外來人口儘快自行到案。