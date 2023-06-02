世界海洋日　屏東海生館邀民眾「潮」保育之路前進

六月是世界關注海洋保育的月份，除了有世界珊瑚礁日、世界海龜日之外，最重要的莫過於世界海洋日。聯合國在2008年訂定每年的6月8日為「世界海洋日」，屏東海生館將在6月10日舉辦世界海洋日系列活動，屆時由車城鄉公所、恆春鎮公所、車城農會等公私單位以及各界民眾踴躍募集物資的「免廢市集」拉開序幕，並規劃講座、義賣、手作、綠色消費等多元活動，加深國人對於海洋環境的認知。
記者陳美嘉／屏東報導
2023年世界海洋日主題「海洋星球：潮流正在轉向」(Planet Ocean: Tides are Changing)，目的是要掀起新的振奮浪潮，朝向珍惜、保護海洋以及我們的蔚藍星球而邁進。屏東海生館世界海洋日活動，特別邀請到成大海洋生物暨鯨豚研究中心教授王浩文，到場舉辦「海洋保育講座」，引領民眾透過這巨大美麗的身影，理解台灣周遭海域現有的實際樣貌與環境問題。
另外還有「全民挑海鮮」講座，帶領民眾探討與生活息息相關的食魚文化，如何在自然生態與食物經濟之間權衡集思廣益。「辰皓木作工作坊」則邀請屏東在地木藝師潘辰皓，透過資源再利用的木材，帶領民眾手作彩繪的海月水母燈，用藝術傳達對生命、大自然的敬畏。
此外，屏東海生館廣邀恆春半島各單位與民眾齊心一同募集之物資，於「免廢市集」上愛心義賣，所得將捐贈成大海洋生物暨鯨豚研究中心，讓善的循環持續支持關注海洋議題。6月10日當天除了有各式精彩活動之外，屏東海生館與Yahoo奇摩購物中心合作，提供當天入館民眾才拿得到的限定好禮–Yahoo奇摩購物中心200元購物金。