民進黨再爆性騷第二案！前黨工求助青年部主任　竟反遭職場霸凌

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前女黨工發文指出，回顧事件經過，當時被同部門同仁陳右豪性騷擾，多次隱忍後便向時任青年部主任蔡沐霖反映，不料原以為獲得對方信任，下秒蔡卻稱「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來被檢討的被害人，最終不得不道歉，但道歉後的日子並沒有更好過，甚至還每日遭受職場霸凌，該女黨工還因此患上憂鬱症，需服身心科藥物才能苟延過活。
沒想到，該名女黨工不堪言語霸凌，下定決心要離職返回家鄉靜養後，竟在黨中央10樓昏倒，黨部還幫她叫了救護車載到台大醫院急診「可能連電影都不敢這麼演，但這一切都如實發生」，但讓他心寒的是「我事後得知，這消息也驚動到高層，但後來，也沒有任何下文」、「很遺憾，從我受害至今，從未獲得應有的對待與說明」。
對此，記者致電求證陳右豪和蔡沐霖，在截稿前未獲回應。不過據了解，蔡沐霖為勞動部政務次長李俊俋的機要秘書，但已於6月1日請辭，請辭原因為「生涯規劃」，但詳細狀況，勞動部未多做說明。
以下為指控全文：
#讓我為自己勇敢一次
我知道此時此刻，民進黨承受不起再有第二個受害者出現，任何的受害事件，都會被上升為政治炒作，進而攻擊這個我深愛、且投入一切熱情服務的黨。
但是，對不起，我真的撐不住了。不論是看了影劇，或是看到其他黨工的求救信，真的覺得好累、好痛。
事件加害者，就是我當時的部門同仁陳右豪，還有我的主管，時任青年部主任蔡沐霖。他不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵，直到現在，我仍無法拾起完整的自己。拖著支離破碎的身軀，我已心死離開政治工作。
陳是主任最重視的下屬，也是他競選立委時的辦公室主任。他因追求我不成，進而惱羞，後來與主任聯手把我逼走。那段過程，是我人生最黑暗、最可怕的噩夢。
#回顧事件經過
起先我和陳處的不錯、共事融洽，回到家他會私訊我閒聊，我們一直以好朋友身份互動。認識我的人都知道，我早有穩定交往數年的對象，且我從不隱藏，陳也清楚。
讓我感到不對勁的，是他開始有些進一步的舉動；例如沒問過就幫我買早餐、或是叫計程車到我家樓下，要求我陪他去喝酒。且傳訊息頻率越來越密集，常深夜打電話給我。
不只訊息、電話，他常在各種飯局喝醉時，會對我摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰。我每次都明確的拒絕，但他沒有因此收斂，這些事情都讓我難受到好想死，但還是必須故作微笑的說，你不要這樣。
我真的希望，不要這樣。
最令我恐懼的，是有兩次部門到外縣市出差，必須在外過夜時。
那次餐會結束，我在餐廳外與志工們聊天時，陳跑來要求我要回飯店，我向他說：「我已經下班了，我可以自己回去。」他直接對我大吼：『妳給我上車！』
當時我告訴自己「絕對不能害怕」，我向其他在場的年輕學生們說：「各位沒事！大家繼續聊，我來處理，沒事沒事！」，就跟著他上計程車回到住宿處。
回去後，陳跑來我的門前按電鈴，藉故說他的錢包放在我背包，他要進來拿。那一整晚，他都用這個理由想進入我房間，但事實上，他的錢包根本不在我這裡。
我非常明確的表達，我需要休息，請他離開。他不顧我的拒絕，瘋狂按電鈴、敲門、踹門。當下我感到無比的害怕跟恐懼，但我知道，無論如何，我絕對不能開門。直到其他同仁來把他帶走，才結束這場鬧劇。
還有一次，他房間在我隔壁，我聽到他與其他人通電話的內容，於是我好意的出聲相勸，說隔音很差，你聊天要留意一點。他馬上跑來敲門，問我聽到什麼，說他要跟我解釋事情。我開了門，他把我房卡抽掉，叫我去他房間談。另外，他還曾在飯店監視顧著我的門、不讓我走出房門，形同軟禁。
諸如此類的經驗，我實在不堪其擾。我決定向主任申訴，面談一開始，主任告訴我：「他每天送妳早餐已經是很嚴重的事了！」
我心想，太好了，終於有人注意到了。抱著信任繼續告訴主任：「我已告訴陳，請他與我保持距離，我覺得很不舒服。」
沒想到，主任聽完後卻又表示：「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討我。
#接下來就是每日遭受職場霸凌
主任的態度大轉變，開始針對我，他處處對我的計畫書、工作藉故刁難、嘲笑、威嚇。
主任除隱蔽性平事件，也包庇陳，甚至以這件事影響部門氣氛，逼我要跟陳道歉。他給我三個選項，一是調到其他部門，二是用黨內規處理（資遣）我，三是要我跟陳道歉。
#我道歉了
我們約的地點是在中華路錢櫃，我一到場，看到陳拿著Bar、翹二郎腿，一副氣勢凌人。陪我去的黨工行前告訴我，既準備要道歉，那我就應接受他會是上位者的姿態，所以我早有預料。
我記得陳說出口的事情，無論是否與我有關、是否是事實，我都一一道歉，他開始嘲諷我：「一開始就跟妳說，妳這個人就是不受教！」，我卑微的回應：『對不起，我不應該。」
當結束時，我鬆了一口氣。但放鬆的瞬間，突然感覺呼吸困難、頭昏腦脹，我顫顫巍巍的起身後離開場地，沒想到…在外要按電梯時，突然眼前一片黑，嗯！我倒下了。
倒下後，感受到一股黑影襲來、身體被觸碰，是陳面對面抱著我。他還自豪的對旁邊黨工說：「有人昏倒就是要這樣抱！」我全身無力，面對整個身體腰間被陳男摟著，我真的很想大聲尖叫，但我根本沒有力氣反抗。當身體漸漸有知覺時，我真的覺得我全身都髒透了。
#道歉後我的日子並沒有更好過
主任不時在工作群對我冷諷，甚至用髒話出言辱罵，罵我：「幹」、「妳很機掰」，也曾當眾羞辱我沒腦子。我那時患上憂鬱症，需服身心科藥物才能苟延過活。所以我也有錯，因必須服用藥物、精神不濟，工作時有恍惚，容易被責備。但我受到的懲罰真的合乎比例嗎？
主任更對我加諸嚴厲的羞辱酷刑，例如：架空我的業務，擅自在青年部發布人事命令，要我擔任部門內其他黨工的助理，也就是「助理的助理」，要求大家請我影印、掃描、做雜工，不做就照黨內規處理我。
有次他更氣著把我拎到我前主管新聞部主任的辦公室，扔下各種文件、黨內規，要她把我帶走，說他不想看到我。當時我因藥物作用，根本渾身無力、連站都快站不穩。
各種言行霸凌，不計其數。我知道他想以此逼迫我離職，而我身心狀態已到達極限，實在承受不住欺辱。我下定決心要『辭職』，返回家鄉靜養。
那天我交接完資料，午休時等待跟同事去買午餐，邊慶幸我終於要從這個工作解脫。
下一秒，我眼前又一片黑。啪的一聲！我就直接在黨中央10樓昏倒。我聽得到大家呼喊的聲音，但我全身無力，連張口說話都無法。黨部叫了救護車，把我載到台大醫院急診。
我就在民進黨的中央黨部，因遭受職場霸凌而昏倒。可能連電影都不敢這麼演，但這一切都如實發生。
我事後得知，這消息也驚動到高層，但後來，也沒有任何下文。
這件事想必不是秘密，許多政治工作者們多少耳聞。但很遺憾，從我受害至今，從未獲得應有的對待與說明。
我想過要投訴嗎？我有，但我很擔心傷害黨、連累到我黨工朋友的政治生涯，甚至會自我懷疑：「開性平會有效嗎？會不會變成羅生門？年輕黨工要為我作證嗎？他們還有很長政治路要走，要因為我斷了他們的路？」
每次想完後，我就作罷放棄，仍如同行屍走肉般的過活。
我離開了政治圈，但是幾年過去了，每每有任何相關政治性平事件，無論是新聞、影集、文章，我都感到很難受、很痛很痛。我不斷反問自己：「為什麼妳不敢？」、「為什麼妳毫無作為？」、「妳真心愛妳自己嗎？」
這兩個人，我一輩子都無法原諒，恕我必須指名道姓、指出這些惡狀。我真的很慶幸，蔡沐霖在2020年沒有選上永和區立委。落選後，他帶著輔選他的幕僚陳右豪回到黨部，一切傷害從此發生，所幸的是沒有擴及更多外人。
要說出真相，我當然很害怕，但如果不說出來，導致還有下一位女生受害，我會更無法原諒自己。
與我相差九歲的妹妹也就讀政治系，我不希望她及其他對政治工作充滿熱忱的年輕女生，和我一樣經歷這些事情。一切都太痛、太難以癒合。
是的，無論你們說什麼，或是如同過去一般無視事實想辯解，我已經無所畏懼。除了有截圖、錄音，我說的事件皆有目擊同仁，醫院也有紀錄，我不怕你們。
這一次，我只是選擇為了我自己而勇敢。
我也相信，我始終熱愛的這個黨，是一個多數人都重視年輕人、堅持性平價值、也是懷抱著公平正義理念的政黨。
謝謝看完這篇文的大家，雖然打出這些的同時，我突然確診發高燒，還手腳發麻、肌肉酸痛…恕我無法再多給一絲的回應，我會好好休息，謝謝。
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