特斯拉在高雄山區狂飆！見警急煞全車失控 騰空飛出慘摔成廢鐵
高雄市警局六龜分局義寶派出所員警，昨（1）日在台27甲線5.1公里易肇事路段執行定點守望勤務，一名黃姓男子駕駛特斯拉，疑似因開快車後見到警車，立刻急踩煞車，沒想到整輛車子失控，從旁撞上路樹後，還飛越警車在空中轉了2圈半後才落地，警車右後保險桿、右後照鏡遭撞，特斯拉也近乎全毀，所幸特斯拉駕駛及副駕駛均未受傷。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，當時黃姓駕駛超速駕車，行經事故路段時，因見到警車而急踩煞車，導致車輛因此失控噴飛，撞上路旁路樹後，又又衝撞到住家花盆、路樹，接著飛越停靠在旁值勤的警車，整輛車還在空中旋轉2圈半，車內安全氣囊全都爆開，警車的右後保險桿及右後照鏡都受到波及毀損。
當時在車內的員警，趕緊下車查看，特斯拉47歲黃姓駕駛和38歲陳姓乘客均意識清醒，警方立刻通報救護人員，並將兩人載送到旗山醫院檢查，所幸都沒有受傷，酒測值為0，肇事原因警方將進一步調查釐清。
警方呼籲，因南橫公路通車，遊客及民眾會行經台27甲線，台27甲線十八羅漢山至台27線土龍為易肇事路段，為防止來往車輛車速過快而造成用路人發生交通事故，轄區派出所皆會於巡邏時加強巡守，呼籲民眾於道路上務必遵守速限規定及道路使用規範。