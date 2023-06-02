西方施壓盼解科索沃緊張　德法籲當地重新選舉

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也敦促科索沃和塞爾維亞致力緩和緊張，警告他們正危及歐洲整合的願景。
馬克宏和蕭茲表示他們已敦促科索沃當局允許在4個有爭議的北部城鎮重新選舉。
奧斯曼尼表示，如果塞爾維亞當局不再鼓動科索沃北部塞族人抵制選舉，按科索沃法律確實可在4城鎮重新辦選舉。
今天在茲韋錢鎮仍有數十名抗議人士在市政廳外集會，不過人數已較前幾天明顯減少，他們被鐵絲網阻於市政廳外，周圍全是全副防暴裝備的北約維和部隊。
美國有線電視新聞網（CNN）指出，科索沃的阿爾巴尼亞裔民眾為脫離當時的南斯拉夫，1998到1999年爆發戰事，當時北大西洋公約組織（NATO）介入戰事保護科索沃境內的阿爾巴尼亞裔。南斯拉夫後來解體為塞爾維亞與蒙特內哥羅，科索沃2008年片面宣布自塞爾維亞獨立，但不獲後者承認。
科索沃主要人口為阿爾巴尼亞裔，塞爾維亞裔雖不到總人口1/10，但在科索沃北部塞族卻是多數，他們仍自認是塞爾維亞的一部分，要求更多自治的聲浪日增。
歐盟斡旋塞、科關係正常化並於2013年達成布魯塞爾協議。根據協議，科索沃北部的塞爾維亞裔民眾可在當地成立自治市鎮，但須遵守科索沃中央的法律規範，科索沃中央在當地只派駐警察。
但十多年過去，這些自治市鎮仍未成立，以致有關科索沃塞族人自治程度的爭論愈演愈烈。另多年來，科索沃中央一直想讓北部的塞族人更換成科索沃車牌，去年一度公告2個月的換牌期限，但在塞族人激烈抗爭後推遲期限。科索沃北部的塞族市鎮首長與約600名塞族員警去年11月為抗議強制換車牌政策而辭職。
今年4月的地方選舉則成新引爆點。當地人口約1萬6800人的茲韋錢（Zvecan）鎮中有1萬6000屬塞族，因塞族杯葛選舉，阿爾巴尼亞裔的鎮長候選人僅以100餘票當選並在中央主導下就職，導致當前的抗爭衝突。（譯者：紀錦玲、陳亦偉）1120602