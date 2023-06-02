台美貿易倡議簽署　王美花：有助推進「雙重避稅」議題協商

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台美雙方於台北時間6月1日晚間10時，在美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。此次簽訂的首批協定率先通過貿易便捷化、中小企業、反貪污、服務業規章和良好法規等5項議題。
經濟部長王美花今日出席「『利水共生，永續共好–112年表揚全國水利傑出貢獻人員及團體』典禮」，會前接受媒體採訪時表示，非常開心與美國先簽署第一批的談判協定，後續的7個議題談判先後順序，會由行政院經貿談判辦公室（OTN）全盤與美方進行諮商。
由於行政院認定，該倡議為行政協定而非條約，未來僅送立院查照，但立法院國民黨團以及民間團體要求依《條約締結法》送國會實質審查，否則就是黑箱。對此，王美花表示，談判的文本在之前都有公開讓大家評論，也有與相關的利害關係人溝通，強調這是與美國的協定，一定會送到立法院，至於立法院會如何審查，絕對會尊重審查機制。
至於大家關心的「雙重課稅」問題，因非於台美21世紀談判章節中，但大家對此非常關係，台灣政府也希望另外針對避免雙重課稅議題，與美方進行相關討論，此次台美21世紀的進展確實也有助於跟美國來進行雙重避稅的諮商。
各界關切，未來將如何朝自由貿易協定的方向發展，王美花表示，此次5章節已談判完畢，後續還有7個章節，這是一個非常重要的里程碑，由於美國政府與朝野兩黨的支持，有助推進後續台美之間的持續深化，包含雙重避稅的協商。