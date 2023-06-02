陳致遠4年沒運動「體重飆110KG」！自爆上廁所大血崩：快瘋掉了
46歲藝人陳致遠，過去曾是中華職棒明星球員，如今擔任教練後，面對大魚大肉毫不忌口，結果導致體重一路飆到110公斤，身體健康亮紅燈，陳致遠日前在節目《健康點點名》上透露，因為長期不良的飲食習慣導致反覆痔瘡，上廁所還大血崩，再加上身邊長輩陸續罹癌，讓他一度擔心大腸癌找上門。
記者詹鎰睿/台北報導
陳致遠分享，有次上廁所時嚴重大血崩，讓他相當震驚，雖然很難以啟齒，但還是趕緊詢問從醫的朋友，對方則要他進診間把褲子脫下檢查，幸好最後發現只是內痔破裂，醫師友人則建議他飲食注意、多吃蔬果就不會便祕。
如今，回想起來也讓陳致遠笑說：「其實照理應該要找大腸、直腸科，但我那個朋友卻是乳房科！」但他繼那次馬桶「滿江紅」後，便警惕自己不該再放縱：「從運動員退下來後，運動量大幅減少，體重直飆110公斤左右。」現在陳致遠和老婆林秀琴都認真重拾健康生活，慢慢控制飲食與運動量。
為了健康，陳致遠開始重新健身，也讓他不禁苦笑：「4年沒運動了！重新開始的第一天，我快瘋掉，全身上下肌肉痠痛到不行！」但他仍咬牙訓練，慢慢把肌肉喚醒，同時改變飲食習慣：「先菜再肉，最後才是米飯，因為要運動，不能不攝取澱粉。」
提到之前老婆林秀琴因膽囊結石住院，陳致遠則語帶心疼地說：「如果換成是我怎麼辦？我要振作，好好照顧她，不能連我也倒下！」夫妻倆從認識到結婚至今已22年，陳致遠透露現在因為當教練，夫妻生活算是微遠距離，「小別勝新婚的感覺也不錯，打電話聊天就很像情侶！」