前景堪憂！中國經濟復甦乏力　外資加速撤資拋售中港股票

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中國歷經三年新冠肺炎疫情措施後，於今年初重新開放經濟，引起一波對經濟增長看長預期，當時外國投資者投入高達209.2億美元（約台幣6427億元）資金，但此次拋售與當時情況完全逆轉。
中國國內外需求萎縮，經濟復甦毫無起色，讓外國投資者的希望破滅。根據中國國家統計局數據顯示，今年前四個月，中國工業企業利潤大幅下滑，與去年同期相比大減20%。另外，中國官方採購經理人指數（PMI）顯示，中國5月份製造業活動收縮超過預期，且除了製造業以外，服務業活動也跟著趨緩。
abrdn亞洲股票資深投資總監Pruksa Iamthongthong表示，消費者和企業投資者的信心未如市場預期的那樣迅速恢復，「我們認為在潛在的全球衰退的背景下，經濟復甦將需要時間，而作為對經濟活動減少風險的回應，短期內將出現一個避險的時期。」
據美國權威投資研究機構之一的晨星（Morningstar）的數據顯示，專門投資於中國、台灣和香港的美國基金在經歷今年1月25億美元的入市之後，2月到4月期間有11.5億美元的撤資外流。
報導指出，安聯中國股票基金（Allianz All China Equity WT）在截至5月25日的一周裡，有1.376億美元的外流，是2018年7月以來最大的單週撤資。
匯豐資產管理主動股權全球能力主管戴維（Alexander Davey）表示，需要採取包括週期性和宏觀政策工具在內的決定性的政策行動來恢復市場信心，「儘管從長遠來看，投資者可能對中國經濟過於悲觀，且消耗太多風險或下行空間。」
隨著美聯儲提高利率以應對通貨膨脹壓力，投資者盼望規避風險，中國股市也出現資金外流。
M&G投資管理公司投資組合經理人佩沙德（Vikas Pershad）表示，由於中國各個行業的監管審查力度加大，中國股票市場的風險差額在增加，投資者需要更大的回報才願意向中國市場投資更多的資金。佩沙德進一步指出，外國投資者看來在拋售中國股票，因為近期經濟數據不令人滿意，也因為更廣泛市場給了投資人更多的機會。