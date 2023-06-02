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民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪拒絕回應

▲民進黨女黨工性騷案再爆第二彈，今天又有一名前民進黨女黨工在自己臉書控訴指出，自己被當時部門的同事陳右豪騷擾，陳右豪對此則不願做出回應。（圖／翻攝女黨工臉書）
▲民進黨女黨工性騷案再爆第二彈，今天又有一名前民進黨女黨工在自己臉書控訴指出，自己被當時部門的同事陳右豪騷擾，陳右豪對此則不願做出回應。（圖／翻攝女黨工臉書）

記者李春台／桃園報導

民進黨女黨工性騷案再爆第二彈，今（2）日又有一名前民進黨女黨工在自己臉書控訴指出，自己被當時部門的同事陳右豪騷擾，女黨工憤怒指出，陳右豪以訊息、電話對她騷擾外，還在各種飯局喝醉時對她摟腰、摸屁股甚至偷親臉頰，還曾在飯店監視自己的房間門，形同軟禁。女黨工的臉書文一出，目前在桃園擔任媒體記者的陳右豪被同業追問，則只是表示，「這不好吧！？」不願做出任何回應。

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女黨工一開頭便以「讓我為自己勇敢一次」為題表示，知道此時此刻，民進黨承受不起再有第二個受害者出現，女黨工說，「任何的受害事件，都會被上升為政治炒作，進而攻擊這個我深愛、且投入一切熱情服務的黨」。她同時指出，「但是，對不起，我真的撐不住了。不論是看了影劇，或是看到其他黨工的求救信，真的覺得好累、好痛」。

女黨工直接指出事件加害者，就是她當時的部門同仁陳右豪。至於當時她的主管，時任青年部主任蔡沐霖，女黨工控訴，他不僅沒有接住我，更狠狠地把她踹到無底深淵，直到現在，她仍無法拾起完整的自己。拖著支離破碎的身軀，「我已心死離開政治工作」。

女黨工指出，陳是主任最重視的下屬，也是他競選立委時的辦公室主任。他因追求我不成，進而惱羞，後來與主任聯手把我逼走。那段過程，是她人生最黑暗、最可怕的噩夢。

女黨工表示，讓她感到不對勁的，是陳右豪開始有些進一步的舉動；例如沒問過就幫她買早餐、或是叫計程車到她家樓下，要求陪他去喝酒。且傳訊息頻率越來越密集，常深夜打電話給他。女黨工指出，不只訊息、電話，陳常在各種飯局喝醉時，會對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰。雖然女黨工每次都明確的拒絕，但陳卻沒有因此收斂，這些事情都讓她難受到好想死。

女黨工臉書控訴文一出，目前在桃園擔任媒體記者的陳右豪立刻被同業追問，但他僅在電話中表示，「這不好吧？」不願意做出任何回應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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