民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪拒絕回應

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女黨工直接指出事件加害者，就是她當時的部門同仁陳右豪。至於當時她的主管，時任青年部主任蔡沐霖，女黨工控訴，他不僅沒有接住我，更狠狠地把她踹到無底深淵，直到現在，她仍無法拾起完整的自己。拖著支離破碎的身軀，「我已心死離開政治工作」。
女黨工指出，陳是主任最重視的下屬，也是他競選立委時的辦公室主任。他因追求我不成，進而惱羞，後來與主任聯手把我逼走。那段過程，是她人生最黑暗、最可怕的噩夢。
女黨工表示，讓她感到不對勁的，是陳右豪開始有些進一步的舉動；例如沒問過就幫她買早餐、或是叫計程車到她家樓下，要求陪他去喝酒。且傳訊息頻率越來越密集，常深夜打電話給他。女黨工指出，不只訊息、電話，陳常在各種飯局喝醉時，會對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰。雖然女黨工每次都明確的拒絕，但陳卻沒有因此收斂，這些事情都讓她難受到好想死。
女黨工臉書控訴文一出，目前在桃園擔任媒體記者的陳右豪立刻被同業追問，但他僅在電話中表示，「這不好吧？」不願意做出任何回應。
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