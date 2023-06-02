空服員遭性騷擾！桃市府稱外站非領土拒開罰　工會：不會這樣算了

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工會強調，會員遭受性騷擾，能夠勇敢站出來向公司提出申訴，並且經公司性騷擾申訴委員會調查，認定加害者「構成性騷擾」，已經非常不容易，加害者無論在任何地點違法對組員實施性騷擾，皆已經造成受害者身心創傷，且整個調查過程、違法行為導致的後果，都是發生在台灣，也就是中華民國領土內，並不會因為當下的行為是在外站飯店而有所不同。
工會表示，性騷擾事件的發生，對於當事人來說，即便是真相調查清楚、加害者受到處罰，都不足以完全復原，然而行政機關推諉卸責，放任加害者繼續逍遙法外，只因性騷擾的行為發生在國外飯店，便未對加害者開罰，無疑是對組員的二度傷害，也讓全體空服員因為工作特性，飛到外站過夜時，就完全失去《性騷擾防治法》的保護。
工會批評，桃園市政府拒絕開罰加害者的行為，根本就是要叫受害空服員「算了」，對此已經協助受害者，向中央主管機關衛福部提出訴願，要求立即依法對加害者開罰，「因為工會絕對不會就這樣算了！ 」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110