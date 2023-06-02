首度合體五月天！阿信臨時出手考TFBOYS王源 10萬粉絲嗨爆
五月天剛在北京結束3場「好好好想見到你」演唱會後，團隊即刻在北京鳥巢原地變身，隨即在5月31日、6月1日、6月3日舉辦「諾亞方舟10周年進化復刻限定版」演唱會，還首度邀來TFBOYS的王源擔任嘉賓，阿信還臨時起意出考題，和王源合唱限定版〈知足〉加〈流星也為你落下來了〉。
記者吳雨婕/綜合報導
10萬歌迷的熱情的吶喊聲不只復刻也跟著諾亞方舟進化，穿透了整個鳥巢，阿信說：「五月天第一次來到鳥巢是諾亞方舟，當時是10萬人進場、2023年的今天是10萬01人進場，為什麼是1呢，是因為怪獸把他女兒帶來諾亞方舟現場，有可能是方舟最小乘客！」全場歌迷熱烈尖叫歡迎，因為歌迷的熱情，怪獸、石頭在前面幾首就被歌迷熱情熱到脫掉外套，阿信隨即拱石頭脫衣，石頭笑說：「不行！我覺得對下一首視覺效果不好。」瑪莎和阿信你一言我一句笑稱把〈星空〉改為〈上空〉。
五月天邀請剛忙完「客廳狂歡」巡迴演唱會的王源來到諾亞方舟。方舟再啟，10年前王源是個小男孩，10年後王源已變成獨當一面的創作歌手，上回他坐在台下和歌迷一起揮舞著螢光棒高歌，這次王源登上這艘巨大的諾亞方舟擔任特別嘉賓，和五月天首次合體詮釋〈如果我們不曾相遇〉，王源曾多次在個人巡迴演唱會和綜藝節目裡致敬翻唱，亦是網路許願王源和五月天神仙合體歌單第一名，這次終於在鳥巢透過音樂「相遇」合唱，送給全場歌迷驚喜大禮。接著，王源獨自演唱〈流星也為你落下來了〉，阿信臨時加碼出考題，和王源合唱限定版〈知足〉加〈流星也為你落下來了〉，兩組藝人在鳥巢留下紀念合照，約定之後五月天當王源演唱會嘉賓。