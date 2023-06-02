巷仔內／蒲亭恐在內戰中被推翻？「解放戰爭」席捲俄羅斯

歐媒：澤倫斯基喊話速入北約　再揭歐洲內部分歧

▲烏克蘭總統澤倫斯基出席「歐洲政治共同體」於東歐國家摩爾多瓦召開的峰會。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基出席「歐洲政治共同體」於東歐國家摩爾多瓦召開的峰會。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社摩爾多瓦包博卡1日綜合外電報導）歐洲領袖1日歷史性於前蘇聯成員摩爾多瓦舉行峰會，展現團結支持烏克蘭抵禦俄國入侵。但烏克蘭開出7月要收到入盟北約的邀請及附有安全保證，又讓各國現分歧。

我是廣告 請繼續往下閱讀
40多名歐洲領袖與政要在距烏克蘭邊界僅數公里之遙的摩爾多瓦舉行第2次「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會。烏克蘭正申請加入北約和歐盟，摩爾多瓦也在申請加入歐盟，由於俄烏戰事持續，一些歐洲國家對設下正式入會時間表有疑慮。

政治新聞網Politico.eu指出，儘管40多名歐洲領袖在會中承諾與烏克蘭站在一起，但維繫團結的難度卻浮現。在峰會之前乃至會議期間，各國對西方究竟能為基輔提供哪些安全保證以確保日後不會再遭俄國入侵等爭議課題，立場與看法不一致且相左。

法國總統馬克宏5月31日一改過去態度，懇請盟國給烏克蘭「具體而可靠」的安全保證，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）1日卻語帶保留，還說這是待戰爭結束後才要傷腦筋的問題。

意外現身歐洲政治共同體峰會的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）開出兩項直白要求：明白邀請烏克蘭加入北約、加入北約的過程得有安全保障。

烏克蘭媒體引述澤倫斯基在峰會的話：「在今夏於維爾紐斯（Vilnius,立陶宛首都）的北約峰會上，烏克蘭需明確獲邀加入成員，通往北約成員的路徑上還需有安全保障，而我們申請加入歐盟，也得在今秋給出明確的積極決定。我現在還得在此表達失望實在是件不光彩的事。」

北約2008年同意最終會讓烏克蘭加入，但卻從沒給出具體承諾或時間表。鑒於兩項要求當下仍是爭執熱點，澤倫斯基的要求不大可能在7月的北約峰會如願。

馬克宏5月31日的說法是「我支持給（烏克蘭）具體且可靠安全保障的理由有兩點：是烏克蘭今日保護了歐洲，給了歐洲安全保障。」

但蕭茲今天的說法卻很保留：「有件事再清楚不過：我們現正力挺烏克蘭。我們一直表示戰後和平秩序也需有保障，德國會致力於此。」

在歐洲政治共同體峰會總結階段發言，蕭茲熱衷於強調協助烏克蘭自衛才是當務之急，還排除烏克蘭現階段加入北約的可能性。

蕭茲說：「加入北約有明確的標準，例如不能有邊界衝突。」這番顯然在指烏克蘭的談話，反映普遍認知是只要烏克蘭仍在與俄國激戰，就不能加入北約；但基輔當局卻希望北約領袖們好歹先拿出「烏克蘭已走在加入北約之路上」的具體政治姿態。

Politico.eu指出，缺乏明確性反映出為他國家提供、甚至定義「安全保障」的復雜性。歐洲可能也想參考美國怎麼做。檯面上一個選項可參考美國對以色列的模式，即武器移交優先化和承諾長期支持。（譯者：陳亦偉）1120602

澤倫斯基：猶豫讓烏克蘭加入北約　恐危及其他國家

澤倫斯基重申加入北約期望　籲西方供愛國者系統

俄羅斯邊境頻遭襲擊！分析：一場有計畫的賭博

蒲亭寶座不穩？俄羅斯電視台開第一槍　節目播「2024換總統」言論

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀