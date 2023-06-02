RCEP對15簽署國全面生效　北京：為中企帶來紅利

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中國商務部並指，RCEP的全面生效將為中國推進高水平對外開放提供「強勁助力」，為中國與成員方擴大貨物貿易創造了更有利條件，帶動相應的服務貿易和投資開放，促進貿易便利化和營商環境的提升。
據中國官媒央視報導，中國對菲律賓的RCEP生效後，中國汽車及零部件、部分塑料製品、紡織服裝等產品將為零關稅待遇，經過一定過渡期，這些產品關稅將從3%至30%逐步降為零。
在服務和投資領域，菲律賓承諾對中國超過100個服務部門開放市場，包含開放海運、空運服務，在商業、電訊、分銷、金融、農業和製造業領域。
報導也指，RCEP助力中間品貿易，去年中間品貿易約占中國與RCEP其他成員貿易總額的近7成。
另根據中國商務部研究院的「中國實施RCEP一週年評估報告」顯示，2022年，日本、紐西蘭、馬來西亞、泰國、印度尼西亞和菲律賓等成員對RCEP區域內的中間品貿易均較去年同期增長。
其中，紐西蘭、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓對RCEP區域內的中間品貿易增速超過10%；日本、紐西蘭、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓對RCEP區域內的中間品貿易增速超過對全球中間品貿易增速。
報導也稱，根據協定，區域內90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅，推動形成區域一體化市場。（編輯：陳沛冰）1120602