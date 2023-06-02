民進黨再爆第二起性騷案　涉案陳右豪拒絕回應

民進黨黨工遭導演性騷　牛煦庭：男主角是蔡英文好朋友

▲牛煦庭指出，被爆涉性騷的兇手，原來就是和民進黨關係良好的大導演「輝哥」，不但和綠營高層感情好，在鄭文燦任桃園市長時期，更曾數度受邀擔任市府多個標案的審評委員。 (圖／翻攝牛煦庭臉書)
▲牛煦庭指出，被爆涉性騷的兇手，原來就是和民進黨關係良好的大導演「輝哥」，不但和綠營高層感情好，在鄭文燦任桃園市長時期，更曾數度受邀擔任市府多個標案的審評委員。 (圖／翻攝牛煦庭臉書)

記者李春台／桃園報導

民進黨前婦女部員工控訴去年在執行專案時，曾遭該專案合作導演性騷擾，當時受害者向時任婦女部主任許嘉恬反映，卻被冷處理。桃園市議員牛煦庭昨(1)日在臉書以「人選之人」現形記為題發文指出，被爆涉性騷的兇手，原來就是和民進黨關係良好的大導演「輝哥」，不但和綠營高層感情好，在鄭文燦任桃園市長時期，更曾數度受邀擔任市府多個標案的審評委員。牛煦庭呼籲市府應有更嚴格的把關機制，讓專業和公平正義儘速回歸。

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「劇本很美好，現實真殘酷」牛煦庭說，在殘酷的現實政治圈，「人選之人」可不是什麼心懷正義的造浪者，而是建立起良好關係，就可以為所欲為，犯錯還有集團幫忙吃案的特權份子。

牛煦庭指出，在台北，「輝哥」是總統蔡英文的好朋友，作品有總統親自祝福；2022的選戰中，輝哥當仁不讓，成為陳時中與影視界好友的重要橋樑。在桃園，「輝哥」則憑藉優秀的「業界經歷」，數度受邀成為各相關標案的審標評審委員，包括109年桃園市對日觀光推廣影片拍攝製作委託案、110年桃園城市在地特色影片拍攝製作委託案及世界客家博覽會紀錄片拍攝案，「鄭文燦市長的標案，果然也需要輝哥的專業意見，一切都是那麼地依法行政、謝謝指教。」

對於性騷擾案，牛煦庭表示，除了譴責兇手、聲援受害人，他更要向桃園市政府喊話，每年市府有這麼多標案，對於評審委員，應該要有更嚴格的把關機制，汰除這些不適任的「人選之人」，讓專業和公平正義儘速回歸。

至於「輝哥」先前承接標案時，在政府採購網標註的職業是台北市廣告代理商業同業公會總經理，但經該公會告知表示並沒有這個職稱，輝哥僅是該公會會員代表，牛煦庭說，目前這會不會成為案外案，他正在了解中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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