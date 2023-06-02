民進黨黨工遭導演性騷　牛煦庭：男主角是蔡英文好朋友

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牛煦庭指出，在台北，「輝哥」是總統蔡英文的好朋友，作品有總統親自祝福；2022的選戰中，輝哥當仁不讓，成為陳時中與影視界好友的重要橋樑。在桃園，「輝哥」則憑藉優秀的「業界經歷」，數度受邀成為各相關標案的審標評審委員，包括109年桃園市對日觀光推廣影片拍攝製作委託案、110年桃園城市在地特色影片拍攝製作委託案及世界客家博覽會紀錄片拍攝案，「鄭文燦市長的標案，果然也需要輝哥的專業意見，一切都是那麼地依法行政、謝謝指教。」
對於性騷擾案，牛煦庭表示，除了譴責兇手、聲援受害人，他更要向桃園市政府喊話，每年市府有這麼多標案，對於評審委員，應該要有更嚴格的把關機制，汰除這些不適任的「人選之人」，讓專業和公平正義儘速回歸。
至於「輝哥」先前承接標案時，在政府採購網標註的職業是台北市廣告代理商業同業公會總經理，但經該公會告知表示並沒有這個職稱，輝哥僅是該公會會員代表，牛煦庭說，目前這會不會成為案外案，他正在了解中。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110