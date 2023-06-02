迪麗熱巴演新劇「美貌太精緻」遭批不適合！她無奈回應：臉變不了
中國女星迪麗熱巴在戲劇圈打出亮眼成績，代表作有《三生三世十里桃花》、《你是我的榮耀》等，長相甜美的她不但擁有深邃五官，還有張精緻臉蛋，但她在挑戰新戲《公訴》時，卻因為美貌過於出眾，讓網友質疑選角不適合，對此，她也無奈回應：「我的臉也變不了，我也只能頂著我的臉去演。」
記者賴禹妡/綜合報導
迪麗熱巴在新劇《公訴》中飾演一名富含正義感的檢察官，但她因有著激似混血兒的五官，讓網友們直呼很出戲，認為她不適合這個角色，在網路上引起一陣議論，對此，她受訪時被問到：「會不會擔心迪麗熱巴的影子太重，而讓大家忽視角色的感覺？」迪麗熱巴也無奈表示：「說實話是有的，但我也做不了什麼太大的改變，我的臉也變不了，我也只能頂著我的臉去演。」
但迪麗熱巴強調，她只能在角色塑造上更用心，讓觀眾相信她是一名檢察官，面對外界的質疑聲浪，她坦言有受到影響，「在配音的時候也會去想『哎呀我這點怎麼就不像呢』，就會有很多否定自己的東西」，但她還是希望劇播出後能看到觀眾真實的想法。
影片曝光後，不少網友留言鼓勵迪麗熱巴，「我覺得很棒」、「這個話題就很搞笑啊，請問檢察官的臉應該是怎樣的」、「什麼時候檢察官還要定型什麼臉」、「說真的她演技其實可以的，但往往大家都因為她的漂亮長相容易忽視」、「長得好看不是錯，不要因為這種無語的原因否定一個人的所有」。