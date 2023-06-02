保險櫃之王蘇明宙助芒果小農銷售 自掏腰包2天賣出200箱
夏天到了正值芒果產季，台南鍵瞬貿易有限公司公司負責人蘇明宙透過友人鄭春源得知玉井芒果小農因今年產量有限，無法透過通路銷售，正苦於不知如何是好時，蘇明宙於是提出要主動幫忙這些芒果小農銷售。他在自己的Line上傳達了芒果的銷售訊息並賣力推銷，還自掏腰包每箱芒果補貼200元，讓小農們享有該有利潤，短短2天內就賣出200箱，目前已陸續交貨中。
記者林怡孜/台南報導
鍵瞬貿易專做精品保險櫃，蘇明宙有保險櫃之王美譽。蘇明宙說，與他同社團的好朋友鄭春源其種植芒果的友人，因種植面積不夠大，無法透過農會等管道進行銷售，加上外銷品質要求嚴格，產期集中等等因素，造成這些小農自己生產、小面積的芒果銷售困難。去年因疫情關係嚴重受到影響，今年銷售情形也不樂觀，對於自己辛苦摘種的芒果未來感到憂心。
蘇明宙說，對於小農的困擾，他主動表明願先幫忙銷售200箱共2000斤，而為了更容易銷售，他願每箱補貼200元，以每箱400元出售，讓購賣者能以更便宜的價錢吃到美味可口的芒果。他將此訊息一PO上自己的Line好友群後詢問消息紛紛傳來，不到2天的時間就賣出了200箱芒果。
蘇明宙友人鄭春源說，去年芒果小農每箱10斤的玉文芒果是銷售600元，今年的農藥、肥料均上漲許多，但是老農為能讓芒果能穩定銷售出去，今年不敢漲價，小農仍以1箱10斤600元出售。感謝蘇明宙慷慨解囊贊助每箱芒果200元，消費者才能以優惠的價格吃到當季最新鮮香甜的芒果。